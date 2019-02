Kroos: "Het zullen tegen Ajax twee lastige wedstrijden worden"

Toni Kroos heeft er vertrouwen in dat Real Madrid dit seizoen voor de vierde Champions League-titel op rij kan gaan.

De Madrilenen spelen woensdagavond de eerste wedstrijd in de achtste finales tegen Ajax, waar de wedstrijd in Amsterdam wordt afgewerkt. Real Madrid kende een slechte start van het seizoen, wat leidde tot het ontslag van Julen Lopetegui, maar de laatste weken is de lijn omhoog weer ingezet onder Santiago Solari.

"Het is normaal dat Ajax met maximale motivatie tegen ons aan zal treden en we verwachten het. Het zullen twee lastige wedstrijden worden", vertelt Kroos in gesprek met Spox en Goal. "Ze hebben tegen topteams zoals Bayern München laten zien hoe sterk en getalenteerd ze zijn."

"Gelukkig waren we in de laatste jaren altijd volledig toegewijd als het op de Champions League aankwam, ongeacht de tegenstander. Anders habben we de titel niet driemaal op rij gewonnen en daarom ga ik ervan uit dat we het opnieuw kunnen bereiken."

"Ten eerste zijn we in een goed humeur na de positieve resultaten en ten tweede is er geen reden om Ajax te onderschatten."

Die resultaten verwijzen na de recente reeks waardoor Real koploper in LaLiga Barcelona tot op zes punten is genaderd, terwijl ook een 1-1 gelijkspel werd geboekt tegen de Catalanen in de eerste wedstrijd in de halve finale van de Copa del Rey.





Afgelopen weekend boekte Real een 3-1 zege op Atlético Madrid in LaLiga, waardoor ze een grote boost kregen voor de Champions League.

"Allereerst is elke speler stap voor stap in vorm gekomen, maar je ziet ook dat we meer als team spelen, veel nauwer samenwerken dan in de eerste helft van het seizoen", vervolgt de Duitse middenvelder.

"Dit begint met het aanvallen van de tegenstander. We zetten eerder druk en agressiever. Als je het defensief doet als een team, win je veel ballen."

"Het feit dat we nog steeds de rust en kwaliteit van het spel met de bal hebben, is op dit moment te zien. Dit is goed voor iedereen. Van zulke succeservaringen win je geleidelijk ook op mentale kracht."