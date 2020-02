Kroos heeft honger terug na uitschakeling tegen Ajax: "Het was niet normaal"

Toni Kroos ziet zichzelf niet nog eens acht jaar voetballen, zo geeft de veelzijdige middenvelder van Real Madrid ruiterlijk toe.

De Duitser, die onlangs zijn dertigste verjaardag vierde, denkt dat hij in de laatste fase van zijn loopbaan is aanbeland.

Het contract van Kroos, sinds 2014 verbonden aan de Koninklijke, loopt nog ruim drie jaar door. Desondanks wil de routinier nog wel wat prijzen toevoegen aan zijn toch al indrukwekkende palmares.

"Ik ben nu dertig jaar oud en dat is een goede leeftijd om te denken: Wat zou ik nog meer willen?", vertelt de openhartige Kroos in een interview met Sportschau Club.

"Ik verwacht niet dat mijn carrière nog heel lang duurt. Ik weet in ieder geval zeker dat ik niet tot mijn 38ste doorga met voetballen." De middenvelder is desondanks zeer tevreden met het gezinsleven in Madrid.

"We zijn hier al meer dan vijf jaar en bijzonder gelukkig. Onze kinderen gaan hier naar school en zijn ook erg gelukkig. Zij nemen uiteindelijk de beslissing over het al dan niet hier blijven."

Kroos denkt al na over zijn leven na het voetbal, maar dat betekent niet dat hij geen ambities meer heeft op sportief vlak. "Het veroveren van prijzen is verslavend", vervolgt hij zijn relaas.

"Het beste voorbeeld is de , het is echt niet normaal dat wel die met Real drie keer op rij wisten te winnen (tussen 2016 en 2018, red.)."

"Op dat moment werd het goed duidelijk hoeveel honger dit elftal heeft. Die honger komt dit seizoen langzaamaan weer terug, zonder dat we weten of het ons ook successen oplevert."

Real staat later deze maand in de achtste finale van de Champions League in een tweeluik tegenover .

Afgelopen seizoen werd de Spaanse grootmacht in de achtste finale van het miljardenbal uitgeschakeld door .

Het elftal van trainer Zinédine Zidane won in de Johan Cruijff ArenA nog met 1-2, maar moest op eigen veld een zeer pijnlijke 1-4 nederlaag slikken.