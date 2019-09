Kroos denkt aan interlandpensioen na EK

Toni Kroos speelt op het EK van volgend jaar mogelijk zijn laatste interland voor Duitsland.

Als Die Mannschaft zich kwalificeert voor de eindronde, die in verschillende Europese steden wordt gespeeld, dan neemt Kroos tijdens dat toernooi wellicht afscheid. Dat laat de middenvelder van donderdag doorschemeren op de persconferentie voor de kwalificatiewedstrijd van vrijdag tegen het .

"Na afloop van het toernooi komt er een goed moment om daarover na te denken. Ik ga mezelf niet van kant maken als ik mijn carrière beëindig zonder een EK te hebben gewonnen." De 29-jarige Kroos maakte eerder de EK's van 2012 en 2016 mee, waar Duitsland in de halve finales werd uitgeschakeld door respectievelijk Italië en Frankrijk.

Lees beneden verder

Tegen Oranje gaat de spelverdeler vrijdag op voor zijn 93ste interland. Kroos miste aan het einde van vorig seizoen de vorige interlands van de Duitsers. "Ik was toen wat meer vermoeid dan normaal, want het kostte veel energie om uit een negatieve fase te komen", legt hij uit. "Bovendien had ik wat fysieke problemen."

"We hebben nu meer spelers die de tegenstander pijn kunnen doen in één-tegen-één-situaties", ging de routinier verder over de speelwijze van zijn team. "Maar dan moeten we die spelers natuurlijk wel in die situaties krijgen. Misschien moeten we minder vaak de bal rondspelen om in de buurt van het doel te komen."

Duitsland wist z'n eerste drie EK-kwalificatieduels alledrie te winnen, onder meer tegen Oranje in maart (2-3). Noord-Ierland is koploper in groep C dankzij twee overwinningen op zowel Wit-Rusland als Estland.