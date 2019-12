Kroenke, Wenger & verspilde miljoenen - Waarom Arsenal zo ver is afgegleden

The Gunners zijn bezig aan hun slechtste reeks in 42 jaar tijd en Goal zoekt naar de achterliggende redenen voor dit grote verval van de topclub.

treedt maandagavond aan tegen in de wetenschap dat het al negen duels op rij niet heeft gewonnen. Dat gebeurde voor het laatst in 1977.

De ploeg zonder hoofdtrainer staat momenteel elfde in de Premier League met slechts vier punten meer dan de ploegen op een degradatieplaats.

Met een zwaar schema vol wedstrijden tegen , , en kan het bovendien nog slechter worden voor Arsenal.

De grote vraag is natuurlijk hoe het zo ver heeft kunnen komen. Goal zet de hoofdoorzaken op een rij:

Ongeïnteresseerde eigenaar

Bij elke organisatie - of het nu een sportclub betreft of een advocatenkantoor - overal moet de baas gezag uitstralen en beslissingen durven maken.

Als dat niet het geval is, komen er hoe dan ook problemen en bij Arsenal staat het buiten kijf dat de familie Kroenke een groot probleem veroorzaakt.

Josh mag dan recentelijk een wat actievere rol hebben opgepakt nu hij na het ontslag van Unai Emery sprak met de spelers, maar het blijft de club van zijn vader Stan en hij is veel meer geïnterreerd in zijn American Footballclub uit Los Angeles.

De Amerikaanse miljardair is ook eigenaar van LA Rams en is volop bezig met zijn SoFi Stadium project in Inglewood. Als dat eenmaal af is, is dat het duurste sportstadion wat ooit is gebouwd.

Voor Stan Kroenke geldt Arseanl slechts als melkkoe. Hij heeft nooit een cent in de club gesteken, terwijl hij zijn aandelen in de club vele honderden miljoenen meer waard zag worden.

Het gebrek aan doortastend leiderschap bleek maar weer toen Emery ontslagen moest worden. De hele wereld zag dat verandering nodig was, maar Emery mocht nog wekenlang aan blijven modderen.

Als je dat vergelijkt met stadgenoot Tottenham, zijn de verschillen schrijnend. Hun clubeigenaar Daniel Levy ontsloeg Mauricio Pochettino na een tegenvallende reeks en binnen twaalf uur werd José Mourinho verwelkomd.

Toen Arsenal in de laatste competitiewedstrijd voor de interlandbreak verslagen werd door Leicester, was het moment perfect voor een trainerswissel. Zelfs zonder vooraf uitgedachte opvolger had het kunnen werken.

Dan had interim trainer Freddie Ljungberg in ieder geval wat aanlooptijd gehad richting de volgende wedstrijd. Nu moet de oud-speler tig duels leiden met amper voorbereidingstijd. Zo is ook hij gedoemd te mislukken.

Toen Stan Kroenke in 2007 arriveerde, had Arsenal net in de CL-finale gestaan. Twaalf jaar later heeft men al drie jaar niet meegedaan aan het miljardenbal en lijkt nu zelfs het eerste jaar zonder Europees voetbal reëel, voor het eerst in 25 jaar.

Wenger die te lang bleef

De gewonnen van 2014 voelt alweer als een eeuwigheid geleden. Toenmalig trainer Arsène Wenger tilde de beker op en niemand wist of hij zou blijven.

Hij liep uit zijn contract en er was nog niets bekend gemaakt over een nieuwe verbintenis. Wat zou er gebeurd zijn als Wenger toen vertrok? We zullen het nooit weten, want hij bleef.

De Fransman won nog twee FA Cups, maar toch ontstond er bij de supporters met de week meer frustratie over het functioneren van de oefenmeester.

De fans raakten verdeeld over de kampen 'Wenger Out' en 'Wenger Knows Best' en eigenlijk zijn de supporters nooit meer eensgezind geweest sinds die tijd.

De spelers zijn verder van de fans komen te staan en hoe meer de ploeg verliest, hoe minder support men ontvangt van de eigen cynisch geworden supporters.

Wenger's te lange aanblijven heeft dit issue in het leven geroepen en zijn aanwinsten waren slecht. De club gaf stevig uit aan contracten en dat geld had beter besteed moeten worden.

De zomer waarin Arsenal echt had moeten doorpakken was na de FA Cup-winst van 2015 en de enige aanwinst die Wenger haalde was Petr Cech. Niet een veldspeler kwam en Arsenal greep daarom naast de titel die Leicester opeiste.

Dat was het perfecte moment geweest voor een wederopstanding, maar het gebrek aan ambitie zette voort met anderhalf jaar durende transfersoaps over de contracten van Alexis Sanchez en Mesut Özil.

Mismanagement en te dure contracten

Dit is een probleem waar de club al jaren mee te kampen mee heeft en Aaron Ramsey's transfervrije vertrek van afgelopen zomer is de laatste in een lange lijst blunders als het aankomt op contracten.

Ramsey mocht zomaar het laatste jaar van zijn contract ingaan en toen het leek dat hij alsnog bij zou tekenen, trok de club ineens het aanbod in.

Voor Ramsey was het geen probleem omdat hij bij een gigantische tekenbonus kreeg, maar Arsenal liep veel inkomsten mis, terwijl men ook een topspeler uit de selectie zag verdwijnen.

Niet zo lang geleden had de club eenzelfde probleem met Sanchez en Özil. De Duitser bleef uiteindelijk voor het beste salaris dat de club ooit uitdeelde en dat blijkt een dure fout te zijn.

Sanchez kreeg op zijn beurt een vrijgelijde naar concurrent Manchester United. Keer op keer komt Arsenal in de problemen met kortlopende contracten en dat gaat nu al meer dan tien jaar zo.

Samir Nasri, Bacary Sagna en Robin van Persie gingen bijvoorbeeld ook allemaal voor ver onder de prijs weg en met Pierre-Emerick Aubameyang en Alexandre Lacazette dreigt nu alweer eenzelfde scenario.

Arsenal deelt uitstekende salarissen uit, maar het is slecht gemanaged van bovenaf, want matige spelers krijgen te lang het vertrouwen en topspelers krijgen door hun contractsituaties te veel macht in handen aan de onderhandelingstafel.

Het salarishuis was gebaseerd op deelname aan de en de club voelt het dat men nu al enkele jaren niet actief is in het miljardenbal, hetgeen in 2018/19 voor een netto verlies van bijna 30 miljoen euro zorgde.

Geldverspilling en ongebalanceerde selecties

Hoewel Stan Kroenke geen eigen geld investeerde, had Arsenal toch genoeg te besteden sinds het stadion is afbetaald en men in 2013 in staat was Özil te kopen van .

Veel van dat geld is echter verspild. De aankoopstrategie is dramatisch gebleken. Vooral in de zomer van 2016, toen Granit Xhaka, Shkodran Mustafi en Lucas Perez werden gekocht voor zo'n 120 miljoen euro.

Ook spelers als Danny Welbeck, Mathieu Debuchy, Gabriel, Calum Chambers en Sokratis kostten ieder zo'n tien miljoen euro en ze maakten allen nauwelijks indruk in Londen.

In het laatste decennium heeft Arsenal maar weinig succesverhalen geschreven op de transfermarkt, terwijl ook de verkoop van spelers onder de maat is als je het vergelijkt met de concurrentie.

In januari verkocht Dominic Solanke voor bijna 30 miljoen euro aan . Arsenal ontving nog minder voor de verkopen van Aaron Ramsey, Jack Wilshere, Welbeck, Serge Gnabry en Wojciech Szczesny samen.

Ivan Gazidis - nu actief bij - moet zich dat stevig aantrekken. De voormalig bestuurder was de eindverantwoordelijke voor al die dramatische verkopen die Arsenal heeft gedaan de afgelopen jaren.

Als je kijkt waar veel van de verkochte spelers nu staan, heeft Arsenal gewoon veel te weinig geld verdiend. Juventus kocht Szczesny als vervanger van Gianluigi Buffon, maar toch kreeg Arsenal maar 10 miljoen euro voor de Pools international.

De komst van Sven Mislintat als head of recruitment in 2017 oogde veelbelovend, want de Duitse opvolger van Gazidis heeft een gigantische reputatie als het aankomt op het herkennen van nieuw talent.

De bestuurder werd echter over het hoofd gezien toen de nieuwe positie van technisch directeur werd opgevuld, dus besloot hij zijn biezen te pakken zonder al te veel werk te doen voor the Gunners .

Inmiddels is Raul Sanllehi verantwoordelijk voor de aankopen en zijn werk in de zomer van 2019 werd met gejuich begroet, maar zijn recordaankoop Nicolas Pépé levert nog helemaal niets in het Emirates Stadium.

Hij scoorde één competitiegoal en zijn komst weegt dus niet op tegen het vertrek van spelers als Ramsey, Henrikh Mkhitaryan en Alex Iwobi, dus is Arsenal qua goals volledig afhankelijk van Aubameyang en Lacazette.

Achterin blijkt David Luiz geen oplossing voor het defensieve probleem en de ploeg heeft te weinig creativiteit en snelheid op het middenveld om het verschil te maken.

We leven inmiddels in december en dan mag een topclub als Arsenal natuurlijk nooit een negatief doelsaldo hebben en dat is nu wel het geval dankzij de ongebalanceerde en onderpresterende selectie.

Ivan Gazidis

Gazidis was bijna tien jaar lang verantwoordelijk voor het dagelijkse bestuur van de club en Arsenal heeft in die tijd geen enkele progressie geboekt.

Buiten het veld haalde de club geen goede commerciële deals binnen, terwijl de drie gewonnen FA Cups te mager was om het falen in de competitie te maskeren.

Gazidis' tijd als verantwoordelijke staat bol van mislukte transferdeals en diverse sleutelspelers die voor een schijntje de deur uitliepen. Het salarishuis is daarnaast een steen om de nek van de club geworden.

Lees beneden verder

Wenger mocht te lang blijven zitten en toen Gazidis eindelijk aanvoelde dat verandering noodzakelijk was, trok Gazidis zelf de deur dicht kort nadat hij Emery had achtergelaten met een puinhoop.

Juist toen had Arsenal stabiliteit nodig, maar een lucratief anabod van AC Milan lokte hem weg, waarmee hij de club met een machtsvacuüm achterliet, die Mislintat uiteindelijk ook naar de uitgang dreef.

Het is nog maar de vraag of Sanllehi zich nu wel kan bewijzen als een goede kapitein, maar in vergelijking met Gazidis heeft hij maar weinig nodig om een verbetering te zijn voor de club.