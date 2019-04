Kroatië wil Zlatan-scenario voorkomen en gaat vol voor Dani Olmo

Dani Olmo staat voor een lastig besluit.

De twintigjarige Spanjaard staat sinds 2014 onder contract bij Dinamo Zagreb en heeft op korte termijn de beschikking over een Kroatisch paspoort. De Kroatische bondscoach Zlatko Dalic houdt de situatie nauwlettend in de gaten, want hij hoopt het talent te overtuigen om voor een interlandloopbaan bij de nationale ploeg van Kroatië te kiezen.

Olmo is bekend met de belangstelling van de Kroatische bondscoach. Dalic is bereid om Olmo een kans te geven bij de vice-wereldkampioen, wanneer hij voor Kroatië kiest. "Kijkend naar zijn eigenschappen zou voor ons een groot talent verloren gaan, dus ik ben bereid om hem een kans te geven", wordt de keuzeheer geciteerd door Marca .



Dalic wil er alles aan doen om Olmo voor de nationale ploeg van Kroatië te laten kiezen. "We hebben ooit de kans laten lopen om Zlatan Ibrahimovic aan ons te binden en we mogen nu niet dezelfde fout maken door Dani Olmo te laten lopen", aldus de keuzeheer. Ibrahimovic heeft een Kroatische moeder, maar speelde zijn interlands voor Zweden. Olmo, die eerder in de jeugdopleiding van en speelde, maakte eerder al zijn debuut in Spanje Onder-17.



Het is echter de vraag of Olmo openstaat voor een interlandcarrière in het shirt van Kroatië. Hij heeft altijd gezegd voor Spanje te willen spelen en liet dat vorig jaar nog optekenen in een interview met AS . "Ik blijf hopen op een uitnodiging voor de Onder-21 van Spanje. Inmiddels speel ik al drie seizoenen op het hoogste niveau in Kroatië en nog steeds heb ik dat niet kunnen bereiken. Het is van kinds af aan mijn droom geweest om voor Spanje te spelen", aldus Olmo vorig jaar. "Al het papierwerk rond mijn Kroatische paspoort is gedaan. Als Spanje me in de toekomst niet wil oproepen, kan ik voor Kroatië spelen. Het is een eer dat de nummer twee van het laatste WK mij graag wil hebben. Wie wil er niet samen met spelers als Modric en Rakitic spelen?"