'Kritische' teambespreking bij Ajax: "Er zijn de nodige woorden gevallen"

Ajax likt de wonden na de 6-2 nederlaag tegen Feyenoord in De Kuip. Erik ten Hag erkent dat de sfeer slecht is in Amsterdam.

"Dat moet ook. Iedereen is diep teleurgesteld. Dit hadden we ons ook niet van deze Klassieker voorgesteld", zegt de hoofdcoach maandag in gesprek met Ajax TV .



Ten Hag heeft maandag met de selectie de wedstrijd tegen Feyenoord besproken. "We weten waar de oorzaken liggen en daar moeten we mee aan de slag", aldus de oefenmeester, die nu met Ajax vijf punten achterstand heeft op koploper PSV. Ten Hag geeft aan dat de oorzaak van het verlies vooral ligt aan het gebrek aan bereidheid om goed te verdedigen.



"We hebben dat na de wedstrijd gezegd en ik heb nog steeds dezelfde mening: we hebben met name verzaakt in onze verdedigende taken. En dan gebeurt er wat er gebeurd is. Uiteindelijk wordt het dan los zand. Dat kan niet en dat mag niet." Ten Hag wil niet precies kwijt wat er in de bespreking met de selectie allemaal is gezegd.



"We zijn kritisch geweest naar elkaar. Er zijn de nodige woorden gevallen. Van daaruit moet je weer verder gaan. We moeten weer terug naar de basis." Ten Hag beaamt dat een verschil van vijf punten nog te overbruggen is. "Dat is zo, maar we moeten wel terug naar de basis. Dingen doen die we afspreken. En dan is het mogelijk", besluit de coach.