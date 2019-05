Kritische Advocaat wijst naar situaties bij Groningen en Heracles

Dick Advocaat, die met FC Utrecht de finale van de play-offs om Europees voetbal heeft gehaald, is kritisch over de opzet van die play-offs.

De trainer van de Domstedelingen is blij dat zijn pupillen over twee wedstrijden te sterk bleken voor , maar hij baalt van de extra duels na het reguliere seizoen. Na afloop van de 3-0 overwinning tegen Heracles is Advocaat kritisch op het format.



"Als je vijfde of zesde bent geworden, heb je daar het hele seizoen voor gespeeld en dan verdien je die positie", aldus Advocaat, geciteerd door NUsport. "Nu moet je het in een extra competitie opnieuw laten zien. Dan kan er soms een winnaar uit de strijd komen die niet zo hoog is geëindigd. Ik denk dat het beter is dat er op basis van de ranglijst keuzes worden gemaakt."



Advocaat, die met Utrecht op de zesde plek in de was geëindigd, vindt het ook jammer dat de wedstrijden na het reguliere seizoen weinig toeschouwers trekken. Dinsdagavond zagen iets meer dan 11.000 mensen in De Galgenwaard hoe Heracles versloeg, terwijl er doorgaans bij thuisduels circa 19.000 toeschouwers aanwezig zijn.



"Het zit tijdens deze Europese play-offs nergens vol volgens mij", aldus de ervaren oefenmeester. "Bij ons viel het vanavond nog wel mee vond ik. Maar als je bij kijkt. Of bij Heracles vorige week. Daar zit het normaal altijd vol, maar zaterdag was het ook stukken minder. Dat zou toch in de evaluaties meegenomen moeten worden."