Kritisch interview Depay valt verkeerd: "We gaan het intern bespreken"

Enkele opmerkelijke uitspraken in een interview met het Algemeen Dagblad bespoedigen mogelijk het vertrek van Memphis Depay bij Olympique Lyon.

De aanvaller ergert zich openlijk aan de instelling van sommige van zijn ploeggenoten. Darnaast geeft Depay toe dat de nummer drie in van afgelopen seizoen er niet op hoeft te rekenen dat hij daar tot in lengte van jaren actief is.

"Bij mijn club ben ik altijd openhartig geweest. Over dat ik de club niet als mijn eindstation zie. Daar is toch ook niks raars aan?", vraagt de Oranje-international zich hardop af bij de presentatie van zijn biografie Heart of a Lion . "Het zou pas raar zijn als ik, op mijn 25ste, zou zeggen dat ik voor altijd bij Lyon wil spelen. Andere voetballers houden misschien een correct praatje of durven niets te zeggen, maar ik ben altijd eerlijk over mijn ambities."



"Ik leg de lat hoog in alles wat ik doe. Daarom heb ik me dit seizoen ook geërgerd aan hoe er soms getraind werd bij Lyon", erkent de Nederlander in Franse dienst. "Niet omdat de spelers niet goed zijn, maar omdat de mentaliteit niet goed was. Bij het worden oefeningen altijd op een zo hoog mogelijk niveau uitgevoerd, bij mijn club was dat dit seizoen lang niet altijd zo. Ik kon daar niet goed tegen, maar dat wil niet zeggen dat ik wegga bij Lyon, hè? Volgend seizoen zijn er altijd weer nieuwe uitdagingen. Mensen praten soms alsof ik al afscheid heb genomen, maar ik heb nog gewoon een contract, hoor. De supporters hoeven niet bang te zijn. Ik zal tot de laatste dag dat ik er speel, alles geven voor Lyon."



Juninho, dinsdag gepresenteerd als nieuwe technische directeur van Olympique Lyon, werd op een persconferentie geconfronteerd met de uitspraken van Depay en verzekerde dat er intern gesproken zal worden met de Oranje-international. "Iedereen heeft recht op een eigen mening", citeert L'Équipe de nieuwbakken directeur. "Zijn talent staat buiten kijf, het is een sterspeler. Er is altijd ruimte voor verbetering, maar hij is zonder twijfel erg belangrijk voor ons."



"Als Memphis vindt dat de mentaliteit van sommige spelers niet goed is, dan gaan we dat intern bespreken. We rekenen op hem, want het is een bijzonder getalenteerde speler", benadrukt Juninho nog maar eens. "De trainer (de eveneens aangestelde Sylvinho, red.) neemt uiteindelijk de beslissing, maar wat mij betreft blijft Memphis volledig gemotiveerd bij ons. Hij is nog steeds erg jong. Ik hoop van harte dat ik hem volgend seizoen kan helpen effectiever en meer gefocust te zijn. Mijn respect voor hem is groot." Depay beschikt in Frankrijk over een doorlopend contract tot medio 2021, al zegt dat niets over zijn toekomstplannen. De ex- 'er is in de Engelse media al gelinkt aan zijn oude werkgever en .