Kritiekpunt voor Frenkie de Jong: "Daar zal het af en toe wel anders moeten"

Oranje bereikte donderdagavond ten koste van Engeland de finale van de Nations League.

The Three Lions werden na verlenging met 3-1 verslagen, waardoor nu een ontmoeting met Portugal in de eindstrijd wacht. Frenkie de Jong speelde aan de zijde van Oranje een sterke wedstrijd, maar Rinus Israël plaatst desondanks een kritische noot bij zijn optreden.

"Ik zal iets kritisch zeggen: het mag aan de bal af en toe echt een tikje sneller. Begrijp me goed, hij lijdt weinig balverlies en zijn aannames zijn ook prima. Maar daarna is het vaak eerst weer wegdraaien. Het is niet bepaald zo dat hij alles direct speelt of meteen doorbeweegt. Ik zie hem graag in actie, want hij speelt vrijuit en ziet ook de diepte. Maar straks speelt hij bij een echte topclub en daar zal het af en toe wel anders moeten", zegt Israël in gesprek met De Telegraaf .



Matthijs de Ligt ging in de eerste helft in de fout bij de treffer van Engeland, door de bal te verspelen aan Marcus Rashford en een strafschop te veroorzaken. "Zonde", zo stelt Israël. "Hij begint werkelijk uitstekend aan de wedstrijd met goede ingrepen en hij staat er. Dan verknoeit hij het met zo'n fout in de eerste helft. Dat mag een speler van zijn kaliber niet gebeuren. Eerst was zijn aanname niet goed en later lanceert hij zich verkeerd in een poging de situatie te redden. Hij manoeuvreerde het elftal in een heel vervelende situatie. Maar met zijn kopbal maakte hij weer veel goed."



Israël is tevens lyrisch over het optreden van Steven Bergwijn, die volgens hem met zijn spel 'in Oranje hoort'. "Dat zeg ik zonder dat hij heel veel mogelijkheden heeft gekregen of dingen heeft gecreëerd. Maar hij is vast aan de bal, hij is behendig en ik kan me goed voorstellen dat buitenlandse clubs naar hem kijken voor een transfer in deze zomer. Hij is sterk en hij is snel. Daar houden clubs van."