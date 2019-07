Kritiek verbaasde Daley Blind: "Soms had ik wel zoiets van: Jeetje, kom op"

Daley Blind vond de kritiek op zijn persoon een jaar geleden rondom zijn terugkeer niet terecht.

maakte een bedrag van zestien miljoen euro over aan , dat nog eens maximaal vijf miljoen euro tegemoet kan zien. Een dergelijke transfersom was te hoog, zo oordeelden critici.

"Ik vond die kritiek onterecht en heb me erover verbaasd", erkent Blind in gesprek met Voetbal International . "Natuurlijk was het bedrag hoog, ik geloof zelfs het hoogste in de historie van Ajax voor een gehaalde speler. Maar ik denk dat ik ook vóór afgelopen seizoen heb laten zien op welk niveau ik acteerde. In het en bij Manchester United. Ik heb mooie prijzen gewonnen en ook heel veel gespeeld."

Lees beneden verder

Blind wist dan ook dat hij zich moest bewijzen in zijn eerste weken van zijn rentree bij Ajax. Hij had echter amper een voorbereiding achter de rug en door een enkelblessure stond hij in de maanden voor zijn transfer aan de kant.

'"Maar ik moest er gelijk staan. En je weet als dat niet goed gaat, de eerste kritische geluiden dan gaan komen." Blind had het idee dat de analisten het op hem gemunt hadden. "Soms had ik wel zoiets van: Jeetje, kom op..."

"Als ik een zes speelde, was het in hun ogen een vier." De kritiek had echter ook een bijkomend voordeel. "Het motiveerde me ook wel. Ik dacht: Ik zal wel even laten zien wat voor niveau ik kan halen, dat het bedrag terecht was en dat het niet voor niets is geweest. Het is mooi dat het is gelukt. Stel dat we geen hadden gehaald, dan was het heel lastig geworden, haha. Maar ik heb een bepaalde vechtersmentaliteit, dat ik me over kritiek niet meer zo druk hoef te maken."