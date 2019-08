Kritiek uit onverwachte hoek voor Dembélé: "Geen controle over zijn leven"

Barcelona baalt van het feit dat Ousmane Dembélé zo vaak geblesseerd is.

De aanvaller staat er klaarblijkelijk niet alleen slecht op bij zijn werkgever. Mickael Naya, een voormalige privékok van Dembélé, grijpt een interview met Le Parisien aan om zijn hart te luchten over de Franse buitenspeler.

"Ousmane en zijn entourage weten dat alles wat ze doen bekritiseerd zal worden, dus ook deze kritiek zal ze waarschijnlijk niets doen. Ze zijn rijk, dus het boeit ze gewoon niet", aldus Naya, die in 2018 vier maanden voor Dembélé werkte.

De privékok werd toen opeens ontslagen door de zaakwaarnemer van de -speler, net als de drie voorgaande privékoks van de international van Frankrijk.

Lees beneden verder

Naya benadrukt dat Dembélé in principe een goed karakter heeft. "Maar hij heeft geen controle over zijn leven. Ousmane leeft samen met zijn oom en beste vriend, die hem nooit zullen tegenspreken. Het is een waanzinnig bestaan. Ik heb hem nooit alcohol zien drinken, maar hij geeft zijn lichaam ook niet voldoende rust. Van enige professionaliteit is geen sprake."

Volgens Naya nam Dembélé de voorbereiding op wedstrijden doorgaans serieus, ook wat betreft de maaltijden die voor hem werden verzorgd. "Om nog even te benadrukken: Ousmane is in de omgeving van zijn vrienden een heel ander mens. Dan is hij nieuwsgierig, open en vriendelijk."

Dembélé hield vrijdag een bovenbeenblessure over aan de seizoensouverture van Barcelona tegen Athletic Club en lijkt hierdoor de competitieduels met , Osasuna en te moeten missen.