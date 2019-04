Kritiek op wisselbeleid Ajax: "Het zorgde voor chaos'

Ajax boekte dinsdagavond op eigen veld een relatief eenvoudig overwinning op Vitesse, maar maakte het zichzelf toch nog lastig.

De Amsterdammers leidden na 58 minuten voetballen al met 3-0 en stapten uiteindelijk met een 4-2 zege van het veld. Kenneth Perez zag hoe na een dubbele wissel van Erik ten Hag het laatste halfuur bij vlagen wankelde.

Nadat Matthijs de Ligt Ajax op 3-0 had gekopt, besloot Ten Hag een dubbele wissel door te voeren: Hakim Ziyech en Nicolás Tagliafico werden naar de kant gehaald ten faveure van David Neres en Rasmus Kristensen. Met name de aftocht van Tagliafico deed Ajax geen goed, stelt Perez. "Door één wissel veranderde hij de volledige verdedigingslinie: iedereen moest opschuiven. Dat deed Ajax geen goed", stelt de Deense analist bij FOX Sports.



Kristensen kwam als rechtsback te spelen, waardoor onder anderen Joël Veltman van positie moet wisselen. "Het zorgde vooral voor chaos, in plaats van voor stabiliteit", vindt Perez. Vlak na de dubbele wissel zorgde Navarone Foor voor de 3-1; Dusan Tadic en Oussama Darfalou bepaalden in de laatste tien minuten de eindstand.



" kon nog wat terugdoen, maar ik had wel het gevoel dat als Ajax nog even zou aanzetten, het nog een aantal keer zou scoren", vervolgt Perez. "Als er op 85 procent wordt gevoetbald, zonder de vaste kern, dan zie je dat ze het dus ook tegen dit Vitesse moeilijk krijgen. Als het besef er dan weer is, dat je een tandje moet bijschakelen, dan gaat het echter wel weer. Het is een volledig terechte overwinning, maar misschien maakten ze het zich moeilijker dan nodig was."