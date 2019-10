Kritiek op 'schandalig' en 'matig' PSV: "Hij is een heel beperkte voetballer"

PSV liep zondagmiddag in eigen stadion tegen een forse nederlaag aan.

was in Eindhoven met 0-4 te sterk, nadat de formatie van trainer Mark van Bommel in de eerste helft al met tien was komen te staan door een rode kaart voor Ryan Thomas. De gebroeders Van de Kerkhof hebben in gesprek met Omroep Brabant weinig positiefs te melden over .

"Een 0-0 gelijkspel tegen LASK Linz in de , een 3-0 nederlaag bij en nu 0-4... Wat een kloteweek", aldus René van de Kerkhof, die het een 'schande' noemt dat PSV op dergelijke wijze op eigen veld werd afgetroefd. Hij plaatst tevens zijn vraagtekens bij enkele keuzes van trainer Mark van Bommel voor het duel met AZ. "Cody Gakpo is geen spits. En Kostas Mitroglou is een heel beperkte voetballer."

Lees beneden verder

"Twee doelpunten vallen bij de eerste paal, die ballen mógen er niet in!", vervolgt de oud-aanvaller over doelman Jeroen Zoet. Het enige goede aan de wedstrijd tegen AZ was volgens hem het eten in de businessroom.

"Je miste met Donyell Malen, Steven Bergwijn, Nick Viergever en Jorrit Hendrix tegen AZ vier basisspelers. Je kan concluderen dat hun stand-ins niet klaar zijn voor het grote werk. Die vielen door de mand."

"Het was heel matig. Weer komt PSV met tien man te staan. Dan moet je als achterhoede die 0-0 stand vasthouden tot aan de rust. Maar Denzel Dumfries gaat veel te ver naar voren. Twee keer is hij weg van zijn positie en twee keer komt daar een doelpunt uit", zo voegt Willy van de Kerkhof toe. "Ik heb er nog altijd vertrouwen in dat PSV weer aansluit. Maar het is wel heel veel schade die de ploeg in een week tijd heeft opgelopen."