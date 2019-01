Kritiek op Ronaldo vanwege selfie in vliegtuig

Cristiano Ronaldo plaatste een foto op social media van zichzelf in zijn privéjet en dat viel niet bij iedereen in goede aarde.

Ronaldo verscheen dinsdag voor de rechtbank in Madrid, omdat hij in zijn periode bij Real Madrid belasting zou hebben ontdoken. De Portugese ster ging akkoord met een celstraf van 23 maanden en het betalen van een boete van 18,8 miljoen euro. Doordat het delict plaatsvond in Spanje en het zijn eerste overtreding is, hoeft hij naar alle waarschijnlijkheid niet de gevangenis in.



De enorme boete leek Ronaldo weinig te doen, want hij plaatste op social media een foto waarop hij lachend te zien is in zijn privéjet. Op dat moment was net bekend geworden dat de zoektocht naar het vermiste vliegtuig met Emiliano Sala was gestaakt. Een aantal voetbalfans op Twitter vond de foto van Ronaldo dan ook ongepast.



Not the day for this tweet. It really isn’t. https://t.co/61y6cgEzm0 — Gary Lineker (@GaryLineker) 22 januari 2019

Gary Lineker liet dat duidelijk merken: "Dit is niet de juiste dag voor deze tweet. Echt niet", aldus de oud-speler van Barcelona en Tottenham Hotspur. "Ik weet zeker dat hij het niet bewust heeft gedaan, maar misschien had iemand hem dit moeten vertellen."Ondertussen wordt in Frankrijk en Engeland nog steeds het ergste gevreesd over Sala, die zijn teamgenoten voor vertrek berichtjes stuurde over de slechte staat van het vliegtuig . De zoektocht naar het vermiste toestel gaat woensdagochtend weer verder.