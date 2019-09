Kritiek op penaltymisser Chelsea: "Respectloos richting teamgenoten"

Chelsea verloor dinsdag met 0-1 van Valencia en Ross Barkley was bij de Londense thuisploeg de schlemiel van de wedstrijd.

kwam op Stamford Bridge na 74 minuten op voorsprong door een treffer van Rodrigo. Dertien minuten later had Barkley een nederlaag voor The Blues kunnen voorkomen, maar hij schoot van elf meter op de lat. Eidur Gudjohnsen, oud-speler van , vindt dat iemand anders achter de bal had moeten staan.

Jorginho en Willian nemen ook regelmatig strafschoppen en zij stonden allebei nog op het veld. Met name de Braziliaan liet zijn ongenoegen merken dat Barkley meteen de bal opeiste toen Chelsea een strafschop kreeg. "Het is bijna respectloos richting je teamgenoten als je doet wat Ross Barkley vanavond deed", sprak Gudjohnsen op BT Sport.

"Ik weet vrij zeker dat het voor aanvang van een wedstrijd wel duidelijk is wie de strafschoppen neemt", aldus de IJslander. "Door al dat gedoe en de spanning die je creëert tussen jezelf en teamgenoten zet je je gewoon onder veel meer druk dan normaal."

Manager Frank Lampard zei na afloop dat Barkley op het lijstje stond van mogelijke penaltynemers. "De manager bepaalt wie er een strafschop mogen nemen", reageerde Willian. "Ross had er vertrouwen in en ik vroeg zelf ook of ik 'm mocht nemen. Hij miste, maar dat had mij of Jorginho ook kunnen overkomen."

Chelsea heeft in de volgende speelronde een goed resultaat nodig tegen (uit), dat dinsdag met 3-0 werd verslagen door . In de Premier League staat voor de Londenaren zondag de kraker tegen (thuis) op het programma.