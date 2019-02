Kritiek op Owen na uitspraken over 'uit de wedstrijd schoppen' van Rashford

De ontmoeting tussen Manchester United en Liverpool eindigde zondagmiddag in een 0-0 gelijkspel.

Nog voor rust moest Ole Gunnar Solskjaer, interim-manager van the Red Devils , al zijn wisselmogelijkheden gebruiken. Michael Owen, die de wedstrijd voor beIN Sports analyseerde, zei in de rust dat Liverpool in de tweede helft Marcus Rashford uit de wedstrijd moest schoppen.

"Als ik Jürgen Klopp was en wist dat Manchester United niet meer kon wisselen, zou ik in de kleedkamer zeggen: 'Goed, eerste persoon, eerste mogelijkheid, raak Rashford op zijn enkel'. Hij liep de eerste helft al te hinken", sprak Owen. Die uitspraken hebben in Engeland het nodige stof doen opwaaien. De oud-spits van onder meer Liverpool, Real Madrid, Newcastle United en Manchester United kreeg met name via social media de nodige kritiek te verwerken.



Owen ziet zich een dag later genoodzaakt om via Twitter op zijn uitspraken te reageren. "Ik had me niet gerealiseerd dat er zoveel heiligen op Twitter zitten. Voor iedereen die zich drukt maakt over mijn uitspraken van gister: get real . Als oud-speler is het nu mijn werk om te vertellen wat ik zie en inzichten te geven over wat er gebeurt bij voetbalclubs in dit land", schrijft Owen via het medium.



"Niemand heeft gepleit voor een serieuze enkelblessure voor Rashford. Maar doordat ze al drie keer gewisseld hadden en hij zoveel last had van zijn enkel dat hij niet verder kon, zou dit in iedere kleedkamer in dit land op deze manier gezegd zijn", besluit de oud-spits. Rashford speelde de wedstrijd tegen Liverpool uit, maar hield wel schade over aan het duel. Mogelijk komt de jonge aanvaller daardoor komende woensdag niet in actie, als Manchester United op bezoek gaat bij Crystal Palace.