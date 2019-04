Kritiek op Icardi: "Hij doet niks als hij niet scoort"

Mauro Icardi is terug in de basis van Internazionale door een blessure bij Lautaro Martínez. Volgens Antonio Cassano is de jongere Argentijn beter.

Icardi wist dit seizoen zestien keer te scoren in dertig duels van Inter. De Italiaanse club nam hem in februari de aanvoerdersband af, waarna de Zuid-Amerikaan wekenlang geen minuut in actie kwam. Een week geleden maakte Icardi pas zijn rentree, omdat Martínez door een hamstringblessure uitgeschakeld is.



"Inter speelt 4-3-2-1, een systeem met één spits. Icardi kan niet samenspelen met Martínez", zegt Cassano, die in het seizoen 2012/13 voor de Nerazzurri speelde, in gesprek met Tiki Taka. "Als het aan Spalletti lag, zou hij alleen Martínez opstellen, want hij geeft de voorkeur aan spitsen die voor het team spelen."



"Lautaro heeft het goed gedaan. Hij is pas 21 jaar en hij moet gewoon spelen, omdat hij beter is dan Icardi. Icardi scoort alleen, dat is alles. Als hij niet scoort, heeft hij verder niks te bieden", aldus Cassano. "Spalletti ziet graag spitsen als Edin Dzeko, Karim Benzema en Robert Lewandowski. Maar Icardi is meer een Pipo Inzaghi; als hij niet scoort, doet hij verder niks."



De 26-jarige Icardi mocht vorige week tachtig minuten meedoen tegen Genoa. De Argentijn benutte een strafschop en hij leverde een assist voor Ivan Perisic. Inter won in met 0-4 en nadat er afgelopen weekend niet werd gescoord tegen Atalanta bezet de ploeg van Spalletti de derde plek in de . Het gat met en Atalanta is vijf punten.