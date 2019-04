Kritiek op 'Gio': "Ik vind dat Berghuis niets verkeerd heeft gedaan"

John de Wolf heeft zich kritisch uitgelaten over de manier waarop Giovanni van Bronckhorst is omgegaan met de situatie rondom Steven Berghuis.

De trainer van gaf voorafgaand aan het duel met aan dat de buitenspeler gepasseerd was, terwijl de speler zelf na afloop vertelde dat hij was gestraft door de trainer vanwege een incident op de training. De Wolf vindt dat Van Bronckhorst in de media duidelijk en eerlijk had moeten communiceren.

Berghuis zou Van Bronckhorst hebben uitgescholden op de training, maar dat werd ontkend door de buitenspeler van Feyenoord. Ongeacht wat er precies is voorgevallen, neemt De Wolf Berghuis niets kwalijk. "Het is niet goed gemanaged", reageert de oud-speler bij FC Rijnmond . "Ik vind dat Berghuis niets verkeerd heeft gedaan. Hij heeft alles open en eerlijk verteld hoe de situatie was. Hij heeft z'n voeten laten spreken en donderdag ook", doelt De Wolf op de duels met FC Utrecht en sc .



Van Bronckhorst zei dat het passeren van Berghuis tegen FC Utrecht een tactische keuze was. Na de wedstrijd schepte de speler duidelijkheid en gaf hij aan gestraft te zijn. " Gio had moeten weten dat alles uitkomt in de voetballerij", aldus De Wolf, die wordt aangevuld door Geert den Ouden. Laatstgenoemde denkt niet dat Berghuis zich zou hebben misdragen omdat de trainer na dit seizoen vertrekt.



De oud-aanvaller vindt wel dat de Oranje-international in de spiegel moet kijken. "Berghuis hoeft toch ook niet te vrezen voor zijn basisplaats? Het is wel zo dat die man een recidivist begint te worden. Vorig seizoen had hij drie á vier rode kaarten kunnen hebben en heeft hij een aantal aanvaringen gehad. Berghuis mag wat dat betreft wel wat aan zichzelf gaan doen."