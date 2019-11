Kritiek op Frenkie de Jong: "Veel fouten in zijn spel"

Barcelona kwam dinsdagavond in de groepsfase van de Champions League niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel tegen Slavia Praag.

Dat was zeker niet het antwoord waar de supporters van de Catalanen drie dagen na de 3-1 nederlaag tegen naar op zoek waren.

Frenkie de Jong kon zich niet in zijn geheel aan de sportieve malaise onttrekken, maar de media waren na afloop vooral bezig om de positieve kanten van het spel van de Oranje-international eruit te lichten. Eén krant was desondanks bijzonder kritisch.

"De Jong deed wat hij moest doen en hij liet zich meer gelden naarmate de wedstrijd vorderde. Na de entree van Ivan Rakitic vooral nog meer in aanvallend opzicht. Een systeem met twee controleurs is niet in zijn voordeel", beseft Marca. "Hij heeft meer vrijheid nodig."

Sport deelt de Nederlander een zes uit en voegt daar de term 'vasthoudend' aan toe. "Zijn spel was niet zo briljant als andere keren, maar zijn instelling is altijd een voorbeeld voor iedereen", oordeelt de Catalaanse sportkrant. "Hij was overal te vinden en was bestand tegen de tegenstoten van Slavia Praag."

Bij AS houdt men er een andere lezing op na. 'Eén van zijn slechtste wedstrijden als Blaugrana', zo verzekert de op een na meest verkochte sportkrant van Spanje over het duel van De Jong. "Hij verdween in de zwerm spelers van Slavia Praag die alle ruimtes moesten dichten."

"De Jong kwam niet verder dan één goede actie, een rush waarbij hij door diverse linies brak, met dank aan zijn wisselende ritme en krachten. Hij maakte veel fouten in zijn spel. Het was beroerd nieuws voor , dat lijdt geen twijfel."

Mundo Deportivo zag dat De Jong in het weerzien met de Tsjechen niet de vrijheid kreeg om over het veld te kunnen rennen. "In dit systeem met twee controleurs nam hij plaats naast Sergio Busquets."

"Slavia Praag zette op beiden voetballers die hun opdrachten streng uitvoerden en hen amper ruimte gaven", analyseerde de scribent van de krant. "Desondanks slaagde de Nederlander erin om onder de druk uit te komen en een van de spelers van Barcelona te zijn die voor de meeste creativiteit zorgde."