Kritiek op 'dure' Guus Til: "Dan wil je iemand als Hulk terugzien op het veld"

Guus Til maakte afgelopen zomer voor een bedrag van achttien miljoen euro de overstap van AZ naar Spartak Moskou.

De Russische topclub begon nog goed aan het seizoen, maar de voorbije weken kwam er zand in de motor. Het kostte trainer Oleg Kononov de kop en nu bestaat er ook kritiek op het bedrag dat Spartak heeft neergeteld voor Til.

"De prijs is vrij hoog. Waarom? Hoe is dat zo gekomen? Je kan deze conclusie niet trekken op basis van één wedstrijd", zegt Aleksandr Mostovoi, oud-middenvelder van onder meer Spartak en , in gesprek met Sports . "Wanneer je twintig miljoen euro voor een speler neertelt, wil je iemand als Hulk op het veld terugzien. Hij kwam voor een dergelijk bedrag naar Rusland, liet zich zien en scoorde geregeld."

Lees beneden verder

Zenit Sint-Petersburg telde in 2012 veertig miljoen neer om Hulk over te nemen van . Vier jaar later vertrok hij voor een kleine 56 miljoen naar het Chinese Shanghai SIPG. "Bij Axel Witsel was dat hetzelfde, zijn waarde was direct duidelijk", wijst Mostovoi op de Belgische middenvelder, die Zenit tevens veertig miljoen kostte. Witsel kwam vervolgens het Chinese Tianjin Quanjian bij terecht. "Bij Til is dat op dit moment niet het geval, dat is niet goed."

Til was in zijn eerste drie wedstrijden goed voor een doelpunt en drie assists, maar slaagde er daarna niet meer in om betrokken te raken bij een treffer van Spartak. Met veertien punten uit elf wedstrijden bezet de club momenteel de negende plaats in de Russische competitie.

"Ik kan ook niet begrijpen dat Jordan Larsson en Ezequiel Ponce gehaald zijn. Met Alex Kral is er nog een Tsjech gekocht, voor heel veel geld (twaalf miljoen, red.). Er is heel veel geïnvesteerd. Teveel, dat is wel duidelijk. Er hebben veel veranderingen plaatsgevonden in de selectie en dat heeft tijd nodig."