Kritiek op De Ligt na moeilijk debuut bij Juventus is beschamend

De nieuweling kende vorige week een zeer ongelukkig debuut bij Juve, maar het is belachelijk om na één wedstrijd al aan hem te twijfelen.

Slechts een dag na de 'horror show' van De Ligt tegen overwoog de Oude Dame een nieuwe centrale verdediger naar Turijn te halen.

Door de langdurige blessure bij aanvoerder Giorgio Chiellini werd beroofd van een onmisbare pijler in het team. En dus kwam routinier Jérôme Boateng van in beeld.

Veel fans en critici legden meteen een link tussen het debuut van De Ligt en de interesse in Boateng. Voor het gemak vergaten ze even dat trainer Maurizio Sarri eigenlijk al vanaf het begin minstens vier of zelfs vijf centrumverdedigers in zijn selectie wilde hebben.

Toen de transfermarkt twee dagen na de worsteling van De Ligt op slot ging, bleek dat de Italiaanse kampioen toch geen zaken meer had gedaan. De club start het seizoen met Leonardo Bonucci, Daniele Rugani, Merih Demiral en natuurlijk de man die voor 75 miljoen euro werd overgenomen van .

De Ligt is een speler waar Juventus een immens vertrouwen in heeft. De club heeft hem jarenlang gevolgd voordat hij deze zomer naar Italië kwam. En een slecht debuut brengt de net 20-jarige verdediger niet van de wijs, aangezien hij al eerder een soortgelijke situatie meemaakte.

In 2017 werd De Ligt de jongste debutant ooit in een officiële wedstrijd van het , terwijl het toen 17-jarige talent pas een handvol wedstrijden in Ajax 1 had gespeeld. Ook dat debuut was een nachtmerrie. In een beschamende 2-0 nederlaag bij Bulgarije, in de WK-kwalificatiereeks, ging hij tweemaal gruwelijk in de fout.

Bondscoach Danny Blind liet hem halverwege dan ook in de kleedkamer en de KNVB bleek na afloop ook genoeg te hebben van Blind. Daags na het debacle in Sofia kon de trainer zijn spullen pakken.

In zijn eerste officiële optreden namens Juventus maakte De Ligt ook een paar ongewone fouten. De thuisploeg gaf in een kwartier een 3-0 voorsprong tegen Napoli uit handen, maar door een eigen goal in blessuretijd greep de ploeg van Sarri toch de winst.

De Ligt was zijn tegenstander kwijt bij de vrije trappen die leidden tot de treffers van Kostas Manolas en Giovanni Di Lorenzo, terwijl hij bij het doelpunt van Hirving Lozano naar de bal stond te kijken.

Italiaanse media waren het er unaniem over eens dat de Oranje-international de flop van de wedstrijd was. Hij werd ook flink geplaagd op social media. Sommige populaire 'troll-accounts' noemden hem zelfs de 'Nederlandse Phil Jones', vernoemd naar de speler van die ook regelmatig in de fout gaat.

Ronald Koeman wees er terecht op dat De Ligt gewoon zijn dag niet had. Een week eerder zat de jongeling nog negentig minuten op de bank tegen .

Vrijdag speelt De Ligt zijn achttiende interland als hij naast Virgil van Dijk in het centrum staat tegen Duitsland. Koeman gelooft dat zijn pupil een teleurstellend debuut kende, omdat hij bij Juventus in een andere rol werd neergezet.

"Wat is schrikken?" zei de bondscoach op de vraag of hij was geschrokken van De Ligt's debuut. "Die vraag was er eigenlijk eerder al toen Matthijs de eerste wedstrijd niet speelde. Waarschijnlijk speelde door een blessure nu wel."

"Hij speelde inderdaad niet goed, dat is duidelijk. Ik vond het wel een slecht moment bij de goal van Lozano. Die andere twee goals vind ik iets anders. Een indraaiende vrije trap is altijd moeilijk te verdedigen."

"Ik heb net na de lunch even kort met Matthijs gezeten. Men doet soms ook wel iets te makkelijk over veranderingen. Ik kan nog wel krantenknipsels uit de oude doos halen van mijn eerste wedstrijd bij . Dat was niet best. We verloren met 2-0 en ze schreven: 'wie hebben we nou gekocht'?"

"Matthijs is pas twintig. Op televisie willen ze vaak nogal denigrerend doen als je zegt wat voor veranderingen zo'n jongen allemaal krijgt in de eerste weken bij een nieuwe club. Ik had hem zelf nooit links in het centrum gezet. Dan heb ik hem rechts gezet en Bonucci links, want hij is de ervaren man."

De Ligt liet het teleurstellende interlanddebuut snel achter zich en hij groeide snel uit tot een vaste basisspeler. Op de lange termijn zal zijn wankele start bij Juventus ook geen invloed op hem hebben.

Hij arriveerde immers in Turijn met de indruk dat hij langzaam zou worden geïntegreerd in het eerste elftal, nadat hij met Sarri had gesproken over aanpassing aan een nieuwe club in een nieuw land.

Het was voor de nieuwe aanwinst geen teleurstelling om bij de seizoensouverture op de bank plaats te nemen. Zoiets had hij al verwacht, zeker aangezien Bonucci en Chiellini al jaren een betrouwbaar duo vormen. Het geklets op social media was dan ook niet veel meer dan wat lawaai.

"De kritiek die je krijgt via social media als je een wedstrijd niet speelt, heeft geen effect op mij. Maar ik lees het wel", zei De Ligt tegen De Telegraaf. "En eerlijk gezegd verbaast het me."

"Mijn reserverol past gewoon in het proces van een jonge jongen die naar een Europese topclub gaat."

De miljoenenaankoop is niet naïef, hij weet dat hij kan verbeteren in alle aspecten van zijn spel; technisch, tactisch en fysiek. Het is een uitdaging waar hij van geniet en iets waar hij naar uitkeek toen hij de medische keuring onderging.

"Die medische keuring duurde anderhalf uur en ze checkten zelfs mijn tanden", vertelt hij.

"Het meest interessante voor mij was dat ze ook konden zien hoeveel potentie ik in fysiek opzicht heb. Dat was een positieve uitkomst, want er is nog veel potentie die niet is vervuld."

"Ik hoor liever dat er nog 60 procent ruimte is om te groeien dan te ontdekken dat ik al op 90 procent van mijn potentieel zit. Er is nog veel ruimte voor verbetering en nu gaat het erom dat ik die ga benutten."

"Als je kijkt naar Cristiano Ronaldo en een aantal andere sterren... Zij zijn perfecte rolmodellen. Ze laten mij zien hoeveel ik nog kan groeien als ik nog beter voor mijn lichaam zorg."

In de vertrouwde omgeving van het Nederlands elftal zal De Ligt aantonen dat zijn clubdebuut slechts een klein foutje was.

Hij zal snel weer op zijn allerbest zijn - en degenen die hem na één slechte wedstrijd al afschrijven, zijn niet serieus te nemen.