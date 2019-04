Kritiek op Chelsea-coach: "Hazard is geen Messi!"

Maurizio Sarri krijgt van oud-speler Craig Burley het verwijt dat men bij Chelsea veel te veel verwacht van sterspeler Eden Hazard.

Volgens de 47-jarige Burley, die tussen 1989 en 1997 onder contract stond bij , zijn The Blues veel te afhankelijk van Hazard. "Het probleem bij Chelsea is dat plan A, plan B en plan C hetzelfde zijn: breng de bal bij Eden Hazard", vertelt de Schot aan ESPN FC. "Als plan A niet lukt, proberen ze daarna nog steeds de bal bij Hazard te krijgen."



"Iedereen wacht op een beslissende actie van hem en hij is bezig met een uitstekend seizoen. Maar hij draagt te veel gewicht op zijn schouders van veel andere spelers die geen constant niveau hebben gehaald", aldus Burley. "Hazard is geen Messi. Hij is een goede voetballer, een geweldige voetballer zelfs, maar je kan niet van hem verwachten dat hij veertig keer per seizoen scoort."



Andere spelers moeten dan ook meer hun verantwoordelijkheid nemen, vindt de voormalige middenvelder van de Londenaren. "Maar ze denken te vaak dat Hazard ze er wel doorheen sleept, zodat ze toch een goed resultaat pakken." De Belg was in de Premier League deze jaargang goed voor zestien doelpunten en dertien assists. In totaal was de 28-jarige sterspeler 108 keer trefzeker in 346 officiële wedstrijden, sinds Chelsea hem in 2012 weghaalde bij .



Eden Hazard wordt al geruime tijd nadrukkelijk aan gelinkt. De technicus maakt er geen geheim van dat hij graag eens met Zinédine Zidane zou willen samenwerken en de Franse coach is een groot fan van Hazard, wiens contract op Stamford Bridge na volgend seizoen afloopt.