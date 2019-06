Kristensen mist met Denemarken op één doelpunt kans op halve finale

Duitsland heeft zich als groepswinnaar geplaatst voor de halve finale van het EK Onder-21.

De Duitsers speelden met 1-1 gelijk tegen Oostenrijk en hebben daardoor zeven punten uit drie wedstrijden verzameld. Denemarken won met 2-0 van Servië, maar dat was niet genoeg om als beste nummer twee de wachtkamer in te gaan. Italië heeft een iets beter doelsaldo dan de Denen, waardoor het toernooi er voor Rasmus Kristensen en co erop zit.



Oostenrijk - Duitsland 1-1

Duitsland won de eerste twee wedstrijden op het EK, van Denemarken (3-1) en Servië (6-1), en had daarmee een uitstekende uitgangspositie om als eerste in Groep B te eindigen. Oostenrijk moest winnen van Duitsland, bij voorkeur met grote cijfers om het verschil in doelsaldo goed te maken. De Duitsers kwamen echter al vroeg in het duel op voorsprong. Luca Waldschmidt schoot van grote afstand op zeer fraaie wijze de openingstreffer tegen de touwen. Oostenrijk gaf zich echter niet gewonnen en kwam tien minuten later op gelijke hoogste. De bal ging op de stip nadat Sasa Kalajdzic getorperteerd werd door de Duitse doelman Alexander Nübel. Kevin Danso maakte vanaf elf meter geen fout en bracht de gelijkmaker op het scorebord.



Voor rust was Oostenrijk het dichtst bij een voorsprong, toen Kalajdzic de lat raakte. Duitsland leek na rust genoegen te nemen met een gelijkspel, terwijl Oostenrijk nadrukkelijk op zoek ging naar de tweede treffer. Husein Balic kreeg namens de Oostenrijkers een mogelijkheid, terwijl Duitsland gevaarlijk werd vanuit de omschakeling. Levin Öztunali had Duitsland nog een overwinning kunnen bezorgen, maar uiteindelijk vielen er in de tweede helft geen doelpunten. Met zeven punten uit drie wedstrijden kroont Duitsland zich zodoende tot groepswinnaar, terwijl het toernooi er voor Oostenrijk op zit.



Denemarken - Servië 2-0

Voorafgaand aan de ontmoeting met Denemarken wist Servië al dat het toernooi er na de groepsfase op zou zitten. Bij de Denen stond Rasmus Kristensen als aanvoerder andermaal in de basiself en de -verdediger zag zijn ploeg na 21 minuten spelen op voorsprong komen. Jacob Bruun Larsen werd aan de zijkant van het strafschopgebied aangespeeld, kreeg de ruimte van de Servische defensie en haalde doeltreffend uit. Vlak na rust wist Denemarken de voorsprong te verdubbelen. Door het werk van Kristensen bij de eerste paal kwam een hoekschop van Anders Dreyer voor de voeten van Jacob Rasmussen, die van dichtbij met overtuiging raak schoot.



De Denen hadden nog één doelpunt nodig om Italië af te lossen als de beste nummer twee van het EK. In het slot van de wedstrijd kwam Denemarken echter niet meer tot scoren, waardoor Italië voorlopig virtueel een ticket voor de halve finale behoudt. De Italianen kunnen kunnen voorbij gestoken worden door Frankrijk of Roemenië, die maandag om de eerste plaats in Groep C spelen.