Kristensen: "Door Kasper ben ik minder eenzaam"

Rasmus Kristensen heeft veel aan de aanwezigheid van Kasper Dolberg bij Ajax. De twee trekken veel met elkaar op.

Ajax nam Kristensen in de winterstop van vorig seizoen over van FC Midtjylland. Behalve Dolberg kwam de 21-jarige rechtsback toen ook met landgenoot Lasse Schöne in één team te spelen. "Ik vind het niet moeilijk om nieuwe vrienden te maken, maar als voetballer is het heel anders dan als je in Amsterdam bent om te studeren", vertelt de jonge verdediger aan Ajax Life.



"Als voetballer kun je niet doordeweeks de kroeg in en je maakt geen deel uit van een groep studenten. Daarom is het fijn om Kasper te hebben, dat is andersom voor hem net zo", aldus Kristensen. "Hij helpt me met niet eenzaam zijn. Het is prettig om naar elkaar toe te trekken, we leven toch allebei in een ander land."



Kristensen vindt het fijn om iemand te hebben om de tijd mee door te brengen. "Vergeet niet dat we veel vrije tijd hebben. Ik kom rond 14:00 thuis en een dag kan lang duren als je verder niets te doen hebt."