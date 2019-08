Krappe voldoende Ten Hag: "Ajax is door oog van de naald gekropen"

In de optiek van Aad de Mos is het niet de verdienste van Erik ten Hag dat Ajax zich heeft geplaatst voor de groepsfase van de Champions League.

Volgens De Mos mag zich gelukkig prijzen met het toegangsbewijs voor de poulefase, want het had volgens de oud-trainer ook heel anders kunnen aflopen.

"Hij (Ten Hag, red.) heeft verzuimd APOEL veel eerder de doodsteek te geven door Quincy Promes niet te brengen en maakte over twee wedstrijden veel meer ongelukkige keuzes", analyseert De Mos in gesprek met De Telegraaf. "Bij elkaar opgeteld is Ajax tegen een heel matige tegenstander door het oog van de naald gekropen. Zeker met het uitduel (0-0, red.) erbij. En dat was tegen deze ploeg absoluut niet nodig."

Waar Ten Hag slechts een 6 als rapportcijfer krijgt van De Mos, daar ontvangt Hakim Ziyech met een 7,5 een veel hogere waardering. "Hakim leed in tegenstelling tot wat Erik ten Hag zei ontzettend veel balverlies (32 keer, red.), maar speelde desondanks een uitstekende wedstrijd", zo oordeelt de trainer in ruste. "Hij werd ingesloten door de vele APOEL-middenvelders in hun 4-5-1-formatie. Hakim werd aangepakt en dat voelde hij zo goed aan dat hij ging zwerven. Vanaf de rechterkant was hij weer op zijn best. En zijn vrije trappen zijn briljant."

De Mos vergelijkt de trefzekere Edson Álvarez met voormalig Ajacied Frank Rijkaard, die eveneens op meerdere posities uit de voeten kon. De ideale positie voor Álvarez lijkt echter nog niet te zijn gevonden. "Stopper? Verdedigende middenvelder? Op 'tien'? Dat gaat nog een puzzel worden, maar naar mijn idee is hij meer een centrale verdediger dan een middenvelder. In de basis debuteren met zo'n belangrijke goal is geweldig voor zijn vertrouwen. Hij valt die bal geweldig aan."

David Neres ontvangt een 5 als rapportcijfer en De Mos legt uit waarom de vleugelaanvaller met een onvoldoende is beoordeeld. "Neres was zwak, overdreef acties en was continu met zichzelf bezig. Hij verspeelde heel veel ballen en was niet de Neres die we bij FC , en (afgelopen seizoen in de , red.) hebben gezien. Hij worstelt nog wat met zijn vorm, maar die komt wel weer."