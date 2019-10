Kranten delen hoge cijfers uit aan uitblinkers van Ajax en AZ

Ajax en AZ wonnen zondag op overtuigende wijze van respectievelijk Feyenoord en PSV.

De spelers worden daar in het Algemeen Dagblad en De Telegraaf voor beloond met hoge cijfers. Calvin Stengs was een van de uitblinkers aan Alkmaarse zijde en wordt in beide kranten beoordeeld met een acht. Ook zijn er in beide kranten hoge cijfers voor Daley Blind, Myron Boadu en Mark Diemers, die op zijn beurt van grote waarde was voor .

Fortuna Sittard was zaterdagavond met 4-1 te sterk voor en dat levert Alexei Koselev (7,5) een plekje op in het Team van de Week van De Telegraaf . In het AD krijgt Luuk Koopmans (7) een plek onder de lat. Hij blonk uit in de wedstrijd tussen en . De achterhoede van laatstgenoemde krant bestaat uit Deyovaisio Zeefuik (7), Hannes Delcroix (7,5), Daley Blind (8) en Wijndal (8). De Telegraaf kiest voor een achterhoede bestaande uit Zeefuik (7,5), Stijn Wuytens (7), Blind (7,5) en Nicolás Tagliafico (7).

Het Algemeen Dagblad kiest voor een middenveld bestaande uit Fredrik Midtsjö (7,5), Lex Immers (8), Stengs (8) en Lisandro Martínez. Stengs krijgt hetzelfde cijfer in het andere dagblad en wordt op het middenveld bijgestaan door Tesfaldet Tekie (7,5) van Fortuna Sittard en Mauro Júnior (7).

Myron Boadu was met twee doelpunten belangrijk namens tegen en wordt voor zijn optreden in Eindhoven in beide kranten beloond met een 7,5. Diemers scoorde twee keer vanuit een vrije trap en nam daarmee zijn ploeg bij de hand. Voor zijn spel krijgt hij een 8 van De Telegraaf en een 7,5 in het Algemeen Dagblad . De voorhoede van De Telegraaf wordt gecompleteerd door Hakim Ziyech (7).

Team van de Week van het Algemeen Dagblad: Koopmans (7); Zeefuik (7), Delcroix (7,5), Blind (8), Wijndal (8); Midtsjö (7,5), Immers (8), Stengs (8), Martínez (7,5), Boadu (7,5), Diemers (7,5)

Team van de Week van De Telegraaf: Koselev (7,5); Zeefuik (7,5), Wuytens (7), Blind (7,5), Tagliafico (7); Tekie (7,5), Stengs (8), Mauro Júnior (7); Ziyech (7), Boadu (7,5), Diemers (8).