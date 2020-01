Kranten branden Frenkie de Jong af: "Waar is die frisse speler van Ajax?"

Frenkie de Jong beleeft niet zijn finest hour bij Barcelona. De Spaanse topclub verloor zaterdag met 2-0 van Valencia.

De Jong oogde in een nieuwe rol in het nieuwe systeem van Quique Setién niet op zijn gemak. De kranten in Spanje hebben forse kritiek op het spel van de Oranje-international, al zet men ook vraagtekens bij de spelopvatting van de Catalanen sinds de trainerswissel. Het mogen uitzetten van lijnen namens blijft voor De Jong vooralsnog een illusie.

Setién koos ook in Mestalla voor een 3-5-2-systeem, met Jordi Alba en Ansu Fati op de vleugels. zakte echter in en hield de ruimtes klein, waardoor bij Barcelona overbooking ontstond. De bal werd alleen al in de eerste helft honderden keren over en weer gespeeld, maar het ontbrak aan diepgang en creativiteit. Na rust kreeg De Jong de opdracht om regelmatig in de punt van de aanval plaats te nemen, om Lionel Messi en Antoine Griezmann meer bewegingsvrijheid in hun spel te bieden. Oók na de entree van Arturo Vidal en dat is niet de rol waar De Jong op zijn best is. Het uitzetten van de lijnen, zo vaak mogelijk in balbezit zijn, is vooralsnog vooral voor Sergio Busquets weggelegd, terwijl ook Arthur in balbezit in theorie beter op het middenveld tot zijn recht komt.

"Zeer onzichtbaar in het eerste gedeelte van de wedstrijd. De Jong werd nodig gemist op het moment dat de wedstrijd gecontroleerd moest worden. En wanneer hij aan de bal was, leed hij balverlies. Zijn slechtste wedstrijd voor Barcelona", zo verzekerde Marca drie dagen nadat AS hetzelfde beweerde over de Nederlander na diens optreden in het bekerduel met UD Ibiza. Marca loofde de manier waarop Arthur zich aan de bal liet zien. "Maar hij had meer aan de bal moeten zijn om méér zekerheid te kunnen geven aan zijn ploeggenoten. Zijn aanwezigheid werd minder naarmate de wedstrijd vorderde."

Sergio Busquets komt er minder bekaaid van af. "In het begin van de wedstrijd was hij amper te zien", zo concludeert de meest verkochte sportkrant van Spanje. "De chaos op het middenveld was het bewijs. Hij was heel slecht in de opbouw en in de passing." Sport deelde slechts twee basiskrachten van Barcelona een voldoende uit: een acht voor Marc-André ter Stegen en een zes voor Lionel Messi. De rest veelal een vier, zo ook De Jong. Hij is door Setién 'gestraft', zo vindt men. "Het orthodoxe positioneringsspel van Setién zorgt ervoor dat hij weinig vrijheid heeft en op die manier verlies je de beste versie van De Jong. Hij kon aanvallend niets betekenen en kon ook geen passes tussen de linies geven."

Busquets kreeg eveneens een vier van de Catalaanse sportkrant. "In de eerste helft gaf hij veel breedtepasses zonder linies te doorbreken. Beetje bij beetje zag hij hoe het spel aan zich voorbijging en het dieptepunt was toen hij zelfs het kompas verloor. Bij de uitbraken van Valencia kwam hij er niet aan te pas." De allerlaagste beoordeling was hoe dan ook voor Arthur, die voor zijn optreden in Mestalla een drie kreeg. "De manier waarop hij horizontaal voetbal speelde en breedtepasses gaf was huiveringwekkend. Het ontbrak aan scherpte met én zonder bal. Hij benutte zijn rentree in de basiself allerminst." De vervanger van de Braziliaan, Arturo Vidal, kon Sport juist wel bekoren. "Na één minuut stond hij reeds in het strafschopgebied van Valencia en bewees hij dat een speler met zijn kwaliteiten absoluut nodig is om ook maar iets van diepgang te hebben. Vidal is de man in vorm momenteel en het was een grote fout om hem op de bank te laten beginnen", besloot de Catalaanse krant.

Ook Mundo Deportivo zet vraagtekens bij het optreden van De Jong. "Waar is toch die frisse voetballer van ?" vraagt de sportkrant zich openlijk af. "Hij maakte deel uit van de vicieuze cirkel waarin het team zich momenteel bevindt en hij was uiteindelijk volledig in de war, door zelfs makkelijke ballen weg te geven." Bij Valencia ontbrak steunpilaar Dani Parejo door een schorsing, maar het was er juist de perfecte wedstrijd voor, zo stellen de Catalanen. "Busquets verloor makkelijke ballen en slaagde er nimmer om zijn stempel op de wedstrijd te drukken. Dat het middenveld van Valencia niet een speler als Parejo miste was ook de verantwoordelijkheid van de spelers van Barcelona."

Mundo Deportivo laat ook weinig heel van Arthur. "De basisplaats van Arthur gaf een idee hoe Setién wilde gaan spelen. Het was echter pure theorie. Zijn aanwezigheid leek een overwinning, maar het had hetzelfde effect als een nederlaag. Het was een pyrrusbasisplaats. Het was helemaal niets. Hij verloor geen enkele bal. Ja, dus? Hij verdiende zijn wissel." Arturo Vidal krijgt wél lof. "De eerste bal die Vidal kreeg was van Messi, dat was veelzeggend. Hij hoefde niet eens goed te spelen om te aanschouwen dat hij zijn trots wilde laten zien. Hij liet zien dat er nog wel degelijk leven in het elftal was. Onder deze omstandigheden zou een basisplaats voor Vidal onbetwistbaar moeten zijn."

"Rampzalig in alle facetten van het spel", zo valt er bij AS over De Jong te lezen. "Hij gaf zich deze week bij de collega's van Sport een zes wat betreft zijn eerste half jaar bij Barcelona, maar als hij eerlijk is, en hij zijn wedstrijd tegen Valencia nog een keer bekijkt, kan hij dat cijfer minimaal twee tot drie punten omlaaghalen. Zonder ziel en zonder de bal, is zijn bijdrage simpelweg minimaal. En over de manier waarop hij zich vanaf de tweede lijn aanbiedt in aanvallend opzicht, kan beter worden geschreven dat het zowel bedrieglijk als frustrerend is dan effectief." De Madrileense sportkrant is opvallend genoeg het enige medium dat géén kritiek op Busquets heeft. "De enige voetballer die meteen de zienswijze van de nieuwe trainer lijkt door te hebben. Perfect in de combinatie, in het verdelen van het spel en in het te hulp schieten van zijn teamgenoten. Altijd met één keer raken en ook nog eens met een gedachte erachter."

"Het probleem is dat zijn ploeggenoten blijkbaar nog bezig zijn om de nieuwe codes van de trainer te kraken." Daarmee doelde men op onder meer Arthur. "Zijn rentree in de basis na twee maanden diende om te constateren dat de Braziliaan een gebrek aan wedstrijdritme heeft en dat het in zijn speelwijze aan andere middelen ontbreekt. In balbezit speelde hij steriel, zonder diepgang of aanvallende intenties. Hij was bij wijze van spreken een soort van ambtenaar, iemand die zich aan de regels hield en verder niets." El Desmarque geeft liefst drie basiskrachten van Barcelona een drie: Arthur 'de zonder meer minst slimme middenvelder van Barcelona", Ansu Fati 'hij haalt net als De Jong al enkele wedstrijden niet meer zijn niveau en is er nog niet klaar voor om de hele zijkant te bestrijken' én De Jong zelf. "Een slechte wedstrijd van de Nederlander die al geruime tijd niet meer zijn finesse laat zien." Busquets kreeg een vijf van de populaire sportwebsite, terwijl Vidal een zes ontving voor zijn inspanningen als invaller.

Bij El Periódico zet men vraagtekens over het nut van balbezit onder Setién. "Het was de bedoeling dat de rentree van De Jong en Arthur het spel van Barcelona zou perfectioneren, en dat hun techniek de olie zou zijn voor het passingssysteem waarmee balbezit een fraaiere uitstraling krijgt. En dat Barcelona vanaf de eerste minuut balbezit zou hebben, in opdracht van de trainer", zo luidt de analyse van de Catalaanse krant. "Dit was immers het middenveld waar Valverde vanaf het begin van het seizoen naar streef en waar naderhand een streep doorheen kon na blessureleed bij Arthur. Het blijkt echter dat je met dezelfde voetballers heel anders kunt spelen. Afhankelijk van de wens van de trainer. En dit Barcelona speelt nu op een heel andere manier. Het lijkt erop dat het doel van Setién is dat Barcelona de bal heeft, en dat het creëren van kansen vanzelf wel een keer komt."

"Barcelona speelde de bal rond alsof men wilde laten zien hoe mooi dat wel niet was. Barcelona liet echter zien dat het niet efficiënt is. De middenvelders van Barcelona stonden allemaal op een lijn. Het is onmogelijk om ruimte te winnen en diepgang aan het spel toe te voegen als er geen verticale beweging is of als erg geen tegenstanders worden afgeschud." Barcelona speelt komende woensdag in de tegen Leganés en vier dagen later wacht opnieuw een thuisduel, met in LaLiga.