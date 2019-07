Kramer verrast en keert terug op trainingsveld van oude liefde

Michiel Kramer is terug op het oude nest. De spits traint vanaf dinsdag mee bij ADO Den Haag, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen.

ADO en Kramer kijken samen 'of er een tweede samenwerking kan ontstaan', zo voegt de Eredivisionist eraan toe. Het is een opvallende wending, daar technisch manager Jeffrey van As een maand geleden stelde dat er geen sprake was van een terugkeer van Kramer.



De aanvaller heeft verlaten en is transfervrij op te pikken. Zijn aflopende contract in De Galgenwaard werd deze zomer niet verlengd. In de Domstad kwam Kramer tot 1 doelpunt in 10 wedstrijden. "Hij heeft geen onuitwisbare indruk gemaakt de laatste anderhalf jaar", zei Van As vorige maand nog. Kramer speelde in het verleden twee seizoenen voor ADO en dwong destijds een transfer af naar .



"Kramer is een aparte speler, die het hier heel goed gedaan heeft", reageerde de technisch manager van ADO in gesprek met Omroep West over vragen over een eventuele rentree van de dertigjarige Kramer. "Hij heeft ook een zwak voor , heeft nog steeds goed contact met mensen binnen de club, maar van een terugkeer naar ADO is op dit moment nog geen sprake." Aanvallende versterking bij ADO is echter wel wenselijk, na het vertrek van Sheraldo Becker naar FC Union Berlin.



Het is nog niet duidelijk hoe lang Kramer precies zal meetrainen bij ADO. Op dit moment beschikt trainer Alfons Groenendijk met Tomas Necid over slechts een -spits in zijn selectie. De club probeerde -belofte Joshua Zirkzee te huren, maar de onderhandelingen met de grootmacht uit Duitsland leverden niets op.Kramer speelde tussen 2013 en 2015 voor ADO en kwam in die periode tot 24 doelpunten in 58 duels, waarmee hij een transfer naar Feyenoord verdiende.