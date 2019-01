Kramer definitief terug in de Eredivisie: "Vandaar zijn keuze voor ons"

FC Utrecht meldt donderdag de komst van Michiel Kramer.

De Telegraaf meldde woensdag al dat de spits over zou komen van Maccabi Haifa en nu hebben de Domstedelingen het bevestigd. Kramer heeft zich tot en met het einde van dit seizoen verbonden aan de club van trainer Dick Advocaat.

Kramer beleefde bij NAC Breda zijn doorbraak in het betaalde voetbal en kwam daarna achtereenvolgens uit voor FC Volendam, ADO Den Haag, Feyenoord en Sparta Rotterdam, voordat hij afgelopen zomer de overstap naar Maccabi Haifa maakte. Daar werkte hij onder meer samen met de Nederlanders Mohammed Allach, Fred Rutten, Rob Maas en Arno van Zwam.



Na het vertrek van zijn landgenoten ging Kramer zijn opties afwegen. "Michiel belandde bij Maccabi Haifa op een zijspoor nadat de Nederlandse enclave daar was vertrokken", zo legt directeur voetbalzaken Jordy Zuidam uit op de clubsite. "Daarop werd ook het contract van Michiel ontbonden, hetgeen hem tot een transfervrije en beschikbare speler maakte."



"Hoofdtrainer Dick Advocaat heeft bij Sparta Rotterdam met Michiel gewerkt en kent hem goed. Het was belangrijk voor Michiel dat Dick hem graag wilde hebben, en vandaar ook zijn keuze voor FC Utrecht. Michiel zijn komst geeft ons weer extra mogelijkheden", aldus Zuidam.