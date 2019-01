Kramer: "Dat broodje kroket blijft me altijd achtervolgen"

FC Utrecht maakte melding van de komst van Michiel Kramer en hij is vastbesloten om zich weer te profileren als voetballer, zonder incidenten.

De club uit de Domstad neemt de dertigjarige aanvaller transfervrij over van het Israëlische Maccabi Haifa en is een contractuele samenwerking voor een half jaar aangegaan. Kramer kwam de afgelopen jaren vooral in het nieuws door spraakmakende incidenten, zoals het eten van een broodje kroket op het veld en de trap in het gezicht van Alexander Büttner. "Natuurlijk zal iedereen het altijd over het broodje kroket blijven hebben. Zelfs als ik gestopt ben, zal me dat blijven achtervolgen", vertelt de aanvaller vrijdag in De Telegraaf .

"Ik heb goede dingen in mijn carrière gedaan en mindere. Die mindere dingen blijven hangen. Natuurlijk heb je dat beeld misschien zelf gecreëerd, maar ik heb ook dingen gedaan die van waarde zijn voor iedere club waar ik heb gespeeld. Daar wordt bijna niet over gesproken." Kramer beleefde bij NAC Breda zijn doorbraak in het betaalde voetbal en kwam daarna achtereenvolgens uit voor FC Volendam, ADO Den Haag, Feyenoord en Sparta Rotterdam, voordat hij afgelopen zomer de overstap naar Maccabi Haifa maakte.

Daar werkte hij onder meer samen met de Nederlanders Mohammed Allach, Fred Rutten, Rob Maas en Arno van Zwam. Na het vertrek van zijn landgenoten ging Kramer zijn opties afwegen. "Na het vertrek van Mo Allach en Fred Rutten (wist je dat het moeilijk zou worden. Een nieuwe trainer brengt ook weer eigen spelers mee. Zo is het ook gebeurd."

Nu wil hij laten zien dat hij van waarde kan zijn voor FC Utrecht. "Ik weet dat ik het kan, maar het is er de laatste tweeënhalf jaar eigenlijk nauwelijks uitgekomen. Dat heeft altijd zijn redenen gehad, maar het is wel de realiteit. Ik wil nu laten zien dat ik het nog steeds kan."



Kramer genoot belangstelling uit België en van meer clubs uit Nederland, maar heeft mede vanwege de aanwezigheid van Dick Advocaat voor FC Utrecht gekozen. Beiden kennen elkaar van hun gezamenlijke periode in Rotterdam-West. Kramer gaat bij de Domstedelingen de concurrentie aan met Gyrano Kerk, Jean-Christophe Bahebeck, Cyriel Dessers, Nick Venema en Simon Makienok.