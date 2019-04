Kraker tussen Barcelona en Liverpool onder Nederlandse leiding

Björn Kuipers heeft woensdag de leiding over het duel tussen Barcelona en Liverpool in de halve finale van de Champions League.

Mario Diks en Erwin Zeinstra assisteren de leidsman. De Griek Anastasios Sidiropoulos is de vierde official tijdens de wedstrijd, die om 21.00 uur begint. Danny Makkelie is de VAR, hij wordt geassisteerd door Pol van Boekel.

Kuipers floot dit seizoen al zes wedstrijden in de : vijf in het hoofdtoernooi en één in de kwalificatie. De man die in 2014 de Champions League-finale floot, leidde in de kwartfinales de heenwedstrijd tussen en (1-0). Daarin gaf hij op advies van VAR Makkelie een penalty aan City, die Sergio Agüero miste.



Vorig jaar was Kuipers de scheidsrechter in de eindstrijd van de tussen en . Voor de 46 jarige Nederlander wordt het de vijfde keer dat hij een wedstrijd van in het Camp Nou mag fluiten. De laatste keer was op 19 april 2017, de kwartfinale van de Champions League tussen Barcelona en (0-0).



Kuipers floot in totaal acht keer eerder een officiële wedstrijd van Barcelona en was vijfmaal leidsman bij een duel van . De andere heenwedstrijd in de halve finales tussen Tottenham Hotspur en begint dinsdag op hetzelfde tijdstip en staat onder leiding van de Spanjaard Antonio Mateu Lahoz.