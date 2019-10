Krabbendam ziet topkandidaat voor Feyenoord: "Dat kun je aan hem overlaten"

Martijn Krabbendam denkt dat Dick Advocaat de topkandidaat is om Jaap Stam op te volgen bij Feyenoord.

Stam stond pas sinds deze zomer aan het roer bij de Rotterdamse club, maar hij heeft na enkele maanden al zijn biezen gepakt. stelde onder zijn leiding teleur, met een huidige twaalfde plek in de als resultaat.

"Stam was tweede keus. Dick Advocaat zou het gaan doen. Daar hadden ze een gesprek mee gevoerd. Maar toen het uitlekte, stond iedereen op zijn achterste benen: wat moest die oude Dick nu in De Kuip gaan doen? Advocaat besloot om het niet te doen. Achteraf is dat misschien wel een heel wijs besluit geweest. Zo kwamen ze bij Stam terecht", zegt de clubwatcher bij Voetbal International.

"Ze dachten dat Stam qua karakter wel zou passen bij Feyenoord. Maar nu het mis is gegaan, is Dick Advocaat ineens geen probleem meer voor veel mensen binnen Feyenoord", vervolgt de journalist, die denkt dat Advocaat wel openstaat voor een avontuur bij Feyenoord. "Iedereen heeft het wel over Dirk Kuyt, maar moet je er iemand voorzetten die nog véél minder ervaring heeft dan Jaap Stam?"

"Wat Feyenoord nu nodig heeft, is een puinruimer, iemand die met harde hand die selectie naar zijn hand gaat zetten. En iemand die respect en ontzag afdwingt. Dat kun je aan Advocaat wel overlaten. Dick kent daar ook de mensen, heeft de club al geholpen als adviseur én is vrij. Die staat te trappelen, daar kun je wel van uitgaan. Wat Feyenoord zoekt, op de korte termijn, is Advocaat de beste keus."

Sinclair Bischop, journalist van RTV Rijnmond, verwacht dat Jean-Paul van Gastel de komende tijd de leiding heeft over de spelersgroep. "Respect voor Stam dat hij niet voor het geld blijft zitten en dat hij zelf ontslag neemt", stelt de verslaggever bij de regionale omroep. "Er moeten snel een technisch en een algemeen directeur komen, dan pas kan een trainer rustig functioneren. Elke trainer was zo gesneuveld."

Sjaak Troost, tijdelijk technisch directeur van Feyenoord, heeft inmiddels gemeld dat de club binnenkort een nieuwe directie presenteert. "We zijn achter de schermen lang bezig met het creëren van een voltallige selectie voor de directie. Binnen enkele weken zal er een nieuwe directie gepresenteerd worden." Frank Arnesen lijkt de voornaamste kandidaat om de nieuwe technisch directeur bij Feyenoord te worden.