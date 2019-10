Krabbendam trekt beerput verder open: "Deze week liep hij in Euro Disney"

Willem van Hanegem bracht onlangs naar buiten dat Dirk Kuyt regelmatig een training mist bij de Onder-19 van Feyenoord.

De jeugdtrainer kiest er regelmatig voor om andere activiteiten te ondernemen, zoals voetballen met oud-collega's. Martijn Krabbendam bevestigde vrijdagavond bij Veronica Inside dat Kuyt soms een streep zet door een oefensessie.

"Willem was goed geïnformeerd", begint de -watcher van Voetbal International . "Dirk heeft allerlei Legend-teams waar hij aan mee wil doen. Hij moest naar , naar het afscheidsduel van Rafael van der Vaart, bij oud-Feyenoord doet hij ook wel eens mee. Hij wilde ook naar Rangers FC, want daar zat zijn oude vriend Steven Gerrard."

"Die jongens van de Onder-19 willen het liefst trainen. Er wordt wel eens een training eruit gegooid. Of dan is hij net op tijd binnen vanaf het vliegveld om dat te doen. En deze week hoorde ik dat hij in Euro Disney liep. Ik weet niet of er dan getraind is...", aldus Krabbendam, die nog een voorbeeld geeft.

"Tijdens de interlandbreak waren er jongens van de Onder-19 die graag een oefenwedstrijd hadden willen spelen. Volgens mij stond dat ook in de column van Van Hanegem. Dat ging toen niet door."

Johan Derksen, een bekende criticaster van Kuyt, kijkt niet op van de verhalen over de oud-spits van de Rotterdammers. "Je weet toch: Dirk Kuyt is toch alleen voor Dirk Kuyt bezig?!", beweert de analist. "De rest van de wereld interesseert hem niet. Ik stoor me al jaren aan die man. Met zijn mooie praatjes, altijd demagogische dingen zeggen..."