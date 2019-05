Kraay snapt niets van interesse Bosz: "Leuk voor Eredivisie-subtopper"

Daley Sinkgraven werkte al succesvol samen met Peter Bosz bij Ajax en deze zomer zou het weleens van een hereniging tussen de twee kunnen komen.

Nederlandse en Duitse media maakten onlangs voor het eerst melding van de interesse van in de linksback annex middenvelder en Die Werkself zouden Sinkgraven nog altijd op de korrel hebben.



Hans Kraay jr. heeft echter zijn twijfels over de kwaliteiten van Sinkgraven: "Daar snap ik helemaal niets van", reageert hij bij FOX Sports op de interesse van Bosz in zijn voormalige pupil. Ook de redenatie dat de trainer in Amsterdam intensief met Sinkgraven heeft samengewerkt en weet wat hij kan verwachten, doet Kraay niet van gedachten veranderen.



"Ik heb Bosz hoog zitten, maar dat wil niet zeggen dat alles wat hij doet goed is. Ik denk dat hij van de 100 ballen er 82 terugspeelt. Ik vind het een hartstikke aardige jongen en een behoorlijke back, maar die gaat Leverkusen niet beter maken", is hij stellig over Sinkgraven, die nog tot medio volgend jaar vastligt in de Johan Cruijff ArenA. "Ik zie het helemaal niet voor me. Het lijkt me een uitstekende back voor een subtopper in de ."



haalde de 23-jarige Sinkgraven in de zomer van 2015 als middenvelder voor zeven miljoen euro op bij sc , maar de voormalig international van speelde zijn beste wedstrijden namens de Amsterdammers op de linksbackpositie. In het seizoen dat Ajax onder leiding van Bosz de finale van de haalde was hij een vaste waarde linksachterin. In de afgelopen twee jaar kwam hij, mede door aanhoudend blessureleed, slechts dertien keer in actie voor zijn club in de Eredivisie.