Kraay junior walgt van achterbaks gedrag: "Wat voor club is dat, joh?!"

Barcelona is momenteel bezig om Ernesto Valverde te ontslaan en Quique Setién te strikken.

Ook de naam van Ronald Koeman werd gelinkt aan de Catalaanse topclub, maar de bondscoach van Oranje heeft het aanbod geweigerd.

Hans Kraay junior vraagt zich af of je wel als trainer aan de slag wil gaan bij , gezien de manier waarop men Valverde behandelt.

"Ik geloof niet in sprookjes en de beschaafde voetballerij, maar Xavi zegt het ook. Valverde weet nog van niets, ik ga toch niet hem in zijn rug schieten?", stelt de analist maandagavond bij Voetbalpraat van FOX Sports.

"Achter de rug van Valverde om ook nog eens Koeman polsen. Wat voor club is dat, joh?! Wil je bij zo'n achterbaks bestuur wel werken?!"

Valentijn Driessen dient Kraay junior van repliek. "Uiteindelijk wil iedereen daar natuurlijk werken, dan nemen ze dat op de koop toe. Ook met de wetenschap dat het je zelf ook kan overkomen, stapt iedereen daar natuurlijk wel in."

"Maar aan het eind van het jaar komt er wel een andere voorzitter. Ik ben benieuwd welke voorzitter de nieuwe trainer gaat bepalen."

De chef sport van De Telegraaf begrijpt ook wel dat Koeman nu heeft geweigerd. "Anders kom je Nederland niet meer in, als je wegloopt van het ."

Kraay junior sluit zich aan bij de woorden van Driessen en stelt dat Koeman in achting is gestegen. "Nu heeft iedereen wel iets van: zo, nee gezegd tegen Barcelona... Dit is voor hem wel goed, ja."