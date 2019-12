Kraay junior verklapt 'heel veel Eredivisie-interesse' in 'diamant' uit KKD

Anthony Musaba is mogelijk bezig aan zijn laatste seizoen in het shirt van NEC.

De negentienjarige buitenspeler van de Nijmegenarne staat er volgens Hans Kraay junior namelijk goed op bij 'heel veel' clubs uit de . Vrijdagavond was Musaba nog trefzeker in de wedstrijd tegen (1-4), waarmee hij zijn totaal aantal goals dit seizoen op zeven bracht.

Musaba kwam in de zomer van 2018 transfervrij over vanuit de jeugdopleiding van . Vorig seizoen debuteerde hij al in de en dit seizoen mag hij zich een vaste waarde noemen bij de huidige nummer negen van de competitie.

Ook vrijdagavond werden zijn verrichtingen op de voet gevolgd door scouts. “Ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar ik doe het toch: ik had begrepen dat er heel veel interesse is van Eredivisie-clubs die hem elke week volgen", aldus Kraay junior vrijdag bij FOX Sports.

'Iemand van ' vertelde Kraay jr. over de interesse in Musaba. "Het schijnt echt een diamant te zijn", vervolgt de oud-voetballer, die de aanvaller regelmatig in actie ziet. "Hij is bloedje snel, is handig, doet weleens rare dingen, maar dribbelt met zijn linkerbeen en met zijn rechterbeen."

"Een megagroot talent. Als hij iets rustiger voor de goal wordt, dan denken ze echt dat hij heel ver kan komen." Het contract van Musaba in Nijmegen loopt tot medio 2021, met een optie voor nog een jaar.