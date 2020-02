Kraay junior tipt Ajax middenvelder van Willem II voor 'een miljoen of drie'

Hans Kraay junior denkt dat Ajax er goed aan zou doen om Mike Trésor Ndayishimiye in huis te halen.

De analist van FOX Sports is zeer onder de indruk van het spel van de middenvelder van . Kraay junior denkt dat er weinig risico's zitten aan het aantrekken van Ndayishimiye en denkt dat ook en er goed aan zouden doen om een poging te wagen.

Ndayishimiye is bezig aan zijn eerste seizoen bij Willem II, dat hem afgelopen zomer overnam van . De Belg speelde zich moeiteloos in de basis in het team van trainer Adrie Koster en was dit seizoen goed voor vier doelpunten in achttien wedstrijden.

Kraay junior verwacht dat de middenvelder op te halen is voor een relatief laag bedrag. zou er volgens hem goed aan doen om toe te slaan als Donny van de Beek na dit seizoen vertrekt.

"Ik denk dat hij zowel bij Ajax, die misschien een 'nummer tien' nodig hebben, als bij Feyenoord en PSV past", aldus Kraay junior aan tafel bij het programma Voetbalpraat.

"Ik kan me bijna niet aan de indruk onttrekken dat je heel weinig risico bij hem neemt als je hem voor een miljoen of drie koopt. Ik zou hem meteen halen."

"Hij is een van de weinige spelers die, als hij heel kort gedekt wordt, kan voelen waar ze zijn. Hij kan in de dekking wegdraaien met zijn linker- en rechterbeen, buitenkant rechts, heeft een vies schot en is behendig", vervolgt de oud-voetballer, die nog wel een verbeterpunt ziet bij de twintigjarige speler.

"Het enige wat hij meer moet doen, is goals maken op die positie." Mark van Rijswijk denkt dat de stap van Willem II naar Ajax onderschat wordt. Hij verwacht dat Ndayishimiye niet goed genoeg is om mee te kunnen in het team van trainer Erik ten Hag.

"Misschien moet je hem kopen en verhuren. Het is heel hard met hem gegaan", besluit Kraay junior.