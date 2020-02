Kraay junior: "Ik breng hem lopend met de kruiwagen naar München"

Sergiño Dest staat in de nadrukkelijke belangstelling van Bayern München.

Volgens De Telegraaf hangt een akkoord tussen en de Duitse grootmacht in de lucht nadat de Amsterdammers een bod van twintig miljoen euro hebben ontvangen. Hans Kraay junior noemt het een 'fantastische transfer' voor de negentienjarige Amerikaans international.

De krant schrijft zaterdag dat Ajax en Bayern elkaar zijn genaderd tot op enkele miljoenen. Directeur voetbalzaken Marc Overmars zou in eerste instantie hebben ingezet op een vergoeding van dertig miljoen euro. De verwachting is dat Dest uiteindelijk voor een bedrag van 26 miljoen euro de overstap maakt naar de koploper van de .

Bayern wilde Dest in januari al aantrekken, maar daar werkte Ajax niet aan mee.

"Een schat van een jongen en hij ontwikkelt zich heel erg goed", aldus Kraay junior bij FOX Sports over de rechtsback, die op meerdere posities uit de voeten kan. "Dat is voor die jongen toch een fantastische transfer? Ik heb hem een paar keer gesproken. Hij is een beschaafde, bijna verlegen jongen. Ik breng hem lopend met de kruiwagen naar München."

Dest brak dit seizoen door in de hoofdmacht van Ajax nadat hij in de voorbereiding een uitstekende indruk maakte op hoofdtrainer Erik ten Hag. Hij werd in september beloond met een nieuw contract tot medio 2022, maar naar verwachting verkast hij na deze jaargang de overstap naar Bayern.

In München zal de Amerikaans international de concurrentiestrijd aan moeten gaan met Benjamin Pavard.