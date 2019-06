Kraay jr. verwacht spoedig mutatie bij Oranje: "Dat kan gewoon niet anders"

Marten de Roon krijgt donderdagavond in de halve finale van de Nations League tegen Engeland de voorkeur boven Donny van de Beek.

Hans Kraay jr. begrijpt de keuze van Oranje-bondscoach Ronald Koeman, maar denkt dat de middenvelder van Atalanta op termijn zijn basisplaats gaat kwijtraken.

"Er is niets raars aan de opstelling", begint Kraay jr. bij FOX Sports . "Als je succes hebt tegen goede ploegen als Frankrijk en Duitsland, is het logisch om het te laten staan. Maar Van de Beek gaat De Roon er op termijn gewoon uit spelen. Dan gaat Georginio Wijnaldum een linie zakken en komt Van de Beek op tien. Dat kan gewoon niet anders."



Kraay jr. vindt De Roon voetballend minder dan zijn concurrenten op het middenveld. "Op een gegeven moment ga je toch echt kiezen voor het voetbal", aldus de voetbalanalist. "De Roon is een breker, maar Frenkie de Jong kan ook koppen en tackelen, dat hebben we gezien. En we moeten niet doen alsof Wijnaldum alleen maar 'voetbalt', want hij wint ook tweede ballen en zet goed druk. Hij kan dat nog beter op die plek dan De Roon."



Steven Bergwijn speelt donderdagavond tegen Engeland waarschijnlijk vanaf de rechterkant, terwijl Ryan Babel de linkerflank bestrijkt. "Ik vind Bergwijn de beste aan de linkerkant, maar wie zet je dan op rechts?", vraagt Kraay jr. zich af. "Steven Berghuis is een optie, maar die heeft geen diepte. Ik zou het daarom maar even zo laten staan."