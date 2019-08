Kraay jr. prijst Ajax-aankoop: "Schuurs heeft dat bijvoorbeeld niet"

Edson Álvarez beleefde woensdagavond een basisdebuut om niet snel meer te vergeten.

De Mexicaan startte op het middenveld en tekende met het hoofd voor de openingstreffer tegen APOEL Nicosia. Mede door zijn doelpunt werden de Cyprioten met 2-0 verslagen en plaatste zich voor de groepsfase van de . Hans Kraay junior is onder de indruk geraakt van zijn spel.

Door de blessure van Donny van de Beek en schorsing van Noussair Mazraoui was trainer Erik ten Hag genoodzaakt om te puzzelen. Hij posteerde Álvarez op het middenveld en volgens Kraay junior pakte dat goed uit. "Bij VVV-Ajax zag ik Álvarez vijf minuten voetballen. Dan zie je of-ie wel of niet het ritme heeft voor het middenveld. Perr Schuurs heeft dat bijvoorbeeld niet. Maar Álvarez voelt zich daar wel comfortabel. Hij straalt het echt uit", aldus de oud-voetballer bij Voetbalpraat van FOX Sports .

"Het is heel snel gegaan. Hij werd echt gescout als centrale verdediger, daar heeft hij bij Mexico ook gespeeld. De laatste tien maanden is hij pas naar het middenveld gegaan bij Club América en de nationale ploeg", vult NOS-commentator Jeroen Elshoff aan.

Kraay jr. vraag zich af of Álvarez is gehaald als verdediger of als middenvelder. "Het geeft ze een dubbele optie. Ook wel interessant: Ajax krijgt er dus ook lengte bij. Een hele interessante optie", aldus Elshoff.

Ten Hag gaf na afloop aan tevreden te zijn over zijn nieuwe middenveld, dat bestond uit Álvarez, Hakim Ziyech en Lisandro Martínez. "Martínez kan uitstekend op het middenveld spelen. Ik denk dat daar nog heel veel lucht naar boven toe in zit. Afhankelijk van de tegenstander zouden we daar mee kunnen spelen", zei de trainer tegenover Ziggo Sport .

Ook over Álvarez sprak de trainer positief. "Ik denk dat hij helemaal in de wedstrijd groeide. Het is mooi om te zien hoe ze met elkaar bezig waren. Dat stond organisatorisch gewoon uitstekend."