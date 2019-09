Kraay jr.: "Na de poulefase houdt het voor Ajax snel op"

Hans Kraay jr. ziet het niet gebeuren dat Ajax dit seizoen opnieuw gaat stunten in de Champions League.

De Amsterdammers moesten net als vorig seizoen meedere voorrondes overleven om de groepsfase te halen. Die gaat volgende week van start. speelt dan op dinsdag een thuiswedstrijd tegen . De andere opponenten in groep H zijn en .

"Ze gaan de poulefase overleven. Welja, dat redden ze wel", voorspelt Kraay jr. in Veronica Magazine. Maar daarna houdt het snel op voor Ajax. Is ook niet erg." Het team van Erik ten Hag gaat in de tweede speelronde op bezoek bij Valencia en daarna volgt een dubbele ontmoeting met Chelsea.

Kraay jr. verwacht dat het ook niet gaat redden. De Engelse kampioen is in eigen land samen met superieur, maar in de haalden The Citizens nog nooit de eindstrijd. De beste prestatie was de halve finale in 2016, toen te sterk bleek.

"Ik heb nieuws voor Pep: het gaat niet gebeuren", aldus Kraay jr. Vorig seizoen sneuvelde City in een bizarre wedstrijd tegen , dat op basis van uitdoelpunten de kwartfinale overleefde.

In de halve finale maakten de Spurs vervolgens een einde aan het sprookje van Ajax. Na de 0-1 in Noord-Londen wisten de Engelsen in Amsterdam een 2-0 achterstand bij rust weg te werken dankzij een memorabele hattrick van Lucas Moura.