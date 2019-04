Kraay jr. 'heel, heel teleurgesteld': "Ze hadden de intentie gewoon niet"

Hans Kraay jr. is niet te spreken over het spel van Willem II tegen PSV en hij laakt de intenties van de formatie van trainer Adrie Koster.

ging donderdagavond in eigen stadion betrekkelijk kansloos onderuit tegen . De Tilburgers verloren met 0-3 door doelpunten van Donyell Malen, Michal Sadílek en Steven Bergwijn.



"Ik ben heel, heel teleurgesteld in Willem II. De hele avond hoor ik dat ze met de bekerfinale in hun achterhoofd spelen. Dat is over twee weken en ze hebben een veel grotere kans om achtste te worden dan om de beker te winnen. Dit was zo slap. Ik heb gezien dat ze fantastisch kunnen afjagen en hier hadden ze de intentie gewoon niet", zegt Kraay jr. over het spel van Willem II. Damil Dankerlui beaamt in gesprek met FOX Sports dat de Tilburgers er in eigen stadion niet uitkwamen tegen PSV.



"Het is een terechte uitslag voor hen, denk ik. We hebben eigenlijk niks gecreëerd. Het is heel jammer, want we probeerden het wel en hebben onze fans moeten teleurstellen", aldus Dankerlui. Hij krijgt vervolgens de vraag of de gedachten van de spelers van Willem II al bij de bekerfinale waren. "Als team heb je wel een beetje gedachten aan volgende week. Alleen je speelt nu tegen PSV en het is belangrijk dat je daar je gedachten ook bij moet houden. Ik dacht persoonlijk niet eens aan die bekerfinale, ik wilde gewoon alles geven deze wedstrijd en de punten binnenhalen."



Voor Dankerlui is de bekerfinale op 5 mei een bijzonder affiche, omdat hij het met Willem II opneemt tegen zijn oude club . "Ik heb er heel lang gespeeld, maar op 5 mei is het mijn grootste vijand. Ik heb nog steeds een heel sterk gevoel voor Ajax. Het wordt een aparte finale, natuurlijk. Dat ik in De Kuip mag spelen voor de Willem II-fans, is heel mooi. Het is de eerste keer voor mij in de bekerfinale. Ik heb wel een aantal kaartjes bijbesteld en het is heel mooi dat ik mijn familie en vrienden mag meenemen", zegt de vleugelverdediger annex buitenspeler. In aanloop naar de wedstrijd tegen PSV kreeg hij wel wat berichtjes vanuit Amsterdam.



"Ik heb wel een paar Instagram-berichtjes gehad van de Ajax-kant, maar het is niet zo dat ik persoonlijke berichtjes van spelers heb gehad. Dat was leuk geweest. Ik hoop en denk dat Ajax kampioen wordt. Ajax is de ploeg die het scherpst is", zegt Dankerlui in gesprek met Voetbal International . Jordens Peters, aanvoerder van Willem II, benadrukt in gesprek met FOX Sports dat men wel degelijk met de bekerfinale in het achterhoofd speelde tegen PSV. "Neem het ons eens kwalijk, kom op man."



"Dat zag je op verschillende manieren. Een deel wilde druk zetten, anderen wilden verdedigen. Die bekerfinale speelt in je hoofd mee. Misschien is het onze onervarenheid in de beker, ik weet niet of het daaraan ligt. We hebben het niet van ons af kunnen zetten. Ik weet ook niet of ik het de jongens en mezelf kwalijk kan nemen", concludeert Peters. Willem II sluit het seizoen na de bekerfinale af met wedstrijden tegen (thuis) en (uit).