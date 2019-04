Kraay jr. en Bruggink lyrisch: "Ik heb echt met open mond zitten kijken"

Ajax bleef woensdag prima op de been tegen Juventus. Ook Hans Kraay junior en Arnold Bruggink waren onder de indruk van de Amsterdammers.

Bruggink zegt bij FOX Sports dat hij 'met open mond' heeft gekeken naar de prestaties van in het miljardenbal. "Ik vond en met name Ajax van zo'n ongekend hoog niveau, zo gedisciplineerd. Je kon echt zien waar ze op gehamerd hadden: geen voorzetten geven, doorcombineren. Eigenlijk verbaasde het me", aldus Bruggink, die Ajax de wel ziet winnen. "Als je zo'n niveau haalt tegen zo'n sterke tegenstander, dan kun je 'm echt winnen."



Ook Hans Kraay junior is lovend over het spel van Ajax en prijst trainer Ten Hag. "Erik ten Hag heeft de ArenA al in vuur en vlam gezet tegen Sturm Graz, tegen , tegen Dinamo Kiev, met volle bak druk. Dat heeft hij gedaan tegen AEK, tegen en tegen . En zijn ploeg doet het nu weer, hè? En André Onana heeft twee keer gedoken, dat zegt ook wat."



Ajax kwam woensdagavond op slag van rust op achterstand door een treffer van Cristiano Ronaldo, maar David Neres zorgde meteen in de tweede helft voor de gelijkmaker. Het tweede duel in het tweeluik met Juventus staat volgende week dinsdag op het programma. Alleen bij een overwinning of een doelpuntrijk gelijkspel weet Ajax door te stoten naar de halve finales.