Kraay jr. doet transfersuggestie voor Feyenoord en PSV bij Veronica Inside

PSV, Feyenoord en AZ dreigen ver achter te raken bij Ajax, zo vermoedt Johan Derksen.

De Amsterdammers slaan door het succes in de financieel een groot gat met de andere hoogvliegers in de : het avontuur leverde ruim negentig miljoen euro op, terwijl de waarde van de basisspelers aanzienlijk is gestegen. Volgens Derksen zullen , en zich 'weleens achter de oren krabben'.

De analist zegt maandagavond bij Veronica Inside dat heeft aangetoond dat een club resultaten kan bereiken als er financiële risico's worden genomen en spelers worden gehaald die het elftal 'beter' maken, doelend op onder meer Dusan Tadic en Daley Blind. "Die investeringen heeft Ajax via de Champions League tien keer terugverdiend." Derksen is zich evenwel bewust van de afwegingen die de andere clubs zullen maken. "Als het misgaat, zit je tegen je faillissement aan."



"Maar als je geen risico's neemt en je elftal niet versterkt, dan speel je eeuwig tweede viool achter Ajax. Ze hebben gezien dat je op die manier geld kunt binnenharken, status kunt krijgen en ervoor zorgt dat alle clubs geïnteresseerd zijn in je spelers", vervolgt Derksen. "Er ontstaat een grauwe middenmoot. Clubs die de ambitie hebben om met Ajax mee te gaan, zoals PSV, zullen zich weleens afvragen of ze risico's moeten gaan nemen. Dat zijn moeilijke afwegingen. Je hebt dan ook geldschieters nodig die garant staan."



Tafelgast Hans Kraay jr. denkt dat Feyenoord en PSV om te beginnen kunnen rondkijken bij AZ. Hij adviseert de nummers twee en drie van de Eredivisie om een poging te wagen voor Teun Koopmeiners, wiens contract in Alkmaar doorloopt tot medio 2022. "Feyenoord en PSV zouden allebei opknappen van een middenvelder die als linkercentrale verdediger is opgesteld, Koopmeiners. Dat is een voetballer. Hij kan goed naast Daniel Schwaab of Nick Viergever staan."