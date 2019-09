Kraay jr.: "Als ik Feyenoord was en ik zou dit zien, zou ik hem direct nemen"

Feyenoord is nog altijd op zoek naar een definitieve opvolger voor Martin van Geel.

Sjaak Troost vervult de functie van technisch directeur momenteel op interim-basis bij de Rotterdammers. Ted van Leeuwen, momenteel de technisch eindverantwoordelijke bij , wordt door FOX Sports gevraagd of hij al gebeld is door .

"Er is geen contact geweest met Feyenoord. Ik zit nu bij Twente en ben hartstikke tevreden, dit is een geweldige club. Ze weten te bellen. Als het zou moeten, weten ze me te vinden. Feyenoord is een hele andere club, met andere problematiek. Alles wat je erover zegt, is een soort afschminken van mensen die er nu zitten. Waarom zou ik dat doen?", reageert Van Leeuwen. Hans Kraay junior vindt de technisch directeur van FC Twente de ideale kandidaat voor Feyenoord.

Lees beneden verder

"Als ik Feyenoord was en ik zou dit zien, zou ik hem direct nemen. Altijd werken, nooit zeuren. Eigenlijk is dit het voorbeeld van niet lullen, maar poetsen. Altijd je ogen openhouden voor talent. Nemen. Hij is met alles bezig, hij kan niet slapen. Voor Ted van Leeuwen heeft een week meer dan 168 uur, want hij wilde ook jouw broer nog even halen", richt Kraay jr. zich bij Goedemorgen tot de eveneens aanwezige Nordin Amrabat.

"Dat klopt, ja. Hij kijkt naar het podium, gaat nu spelen. Met alle respect: de Eredivisie is een fantastische competitie, maar als je wekelijks in een competitie met wereldtoppers kan gaan spelen", zegt Amrabat over broertje Sofyan, die eerder deze zomer verruilde voor Hellas Verona. FC Twente slaagde er niet in om Amrabat aan te trekken, maar haalde wel tien andere spelers binnen. Van Leeuwen is 'een beetje tevreden' over de transferwindow.

"Het is niet perfect. Dat is het waarschijnlijk nooit. Ik ben er het meest tevreden over dat we elf man aan de aftrap hebben. We hebben enkele leuke spelers, in de breedte hebben we niet zo goed kunnen inkopen. We hebben minder te besteden gehad dat vorig jaar", aldus Van Leeuwen, die niet uitsluit dat er nog wat gaat gebeuren. "Nederland is een ongelofelijk land op het gebied van transfers, hier vinden enorm veel transfers in de laatste 24 uur plaats. Ik weet niet wat er nog gaat gebeuren. Dat ligt ook aan anderen, of er nog uitgaande transfers gaan plaatsvinden. Misschien blijft er dan een budgetje over om een speler te halen."