Kovacic is de reden waarom Kanté bij Chelsea niet wordt gemist

De Kroatische middenvelder viel in zijn eerste Premier League-seizoen nauwelijks op, maar nu voelt hij zich thuis op Stamford Bridge.

Mateo Kovacic is langzaam maar zeker zijn aanvallende kwaliteiten aan het herstellen om zijn critici het zwijgen op te leggen.

De eindpass is wellicht nog steeds niet altijd goed, maar Frank Lampard heeft wel de vrijheid teruggegeven die de speler vorig seizoen onder Maurizio Sarri niet had.

Kovacic zat vaak op de bank van voordat hij naar Londen kwam. In Spanje kon de middenvelder niet voldoen aan de belofte die hij bij Dinamo Zagreb en had laten zien.

Ook bij speelde hij in 2018/19 regematig ondermaats, maar met wat geluk kreeg hij daarna het benodigde platform om zichzelf eindelijk te bewijzen als topspeler.

Ten eerste was daar de transferban waardoor The Blues afgelopen zomer geen nieuwe spelers mochten kopen. Chelsea hoefde er daardoor niet lang over na te denken om Kovacic' huurtransfer om te zetten in een permanente deal.

Bovendien was de benoeming van Lampard als nieuwe manager cruciaal. Sarri mag dan degene zijn die Kovacic naar Stamford Bridge haalde, maar Lampard heeft hem pas echt vrijgelaten.

De clublegende van de Londenaren heeft de Kroatische international meer creatieve vrijheid gegeven, waardoor hij gemiddeld meer dribbels kan maken (4,4 per competitieduel, onder Sarri 3,2).

Er moet echter ook worden erkend dat Kovacic heeft geprofiteerd van het feit dat N'Golo Kanté dit seizoen met blessures kampt.

De manier waarop de 25-jarige speler heeft gereageerd op die extra verantwoordelijkheid, heeft hem geholpen om de fans voor zich te winnen.

Net als van Jorginho, die vaak naast de opgebloeide middenvelder speelt, zijn de supporters dit seizoen erg onder de indruk van Kovacic.

De duo vormt een uitstekend partnerschap in de machinekamer van Chelsea en de twee leverden een uitstekende prestatie tegen , en .

Niet voor niets benoemde Chelsea hem zaterdag tot 'man of the match' op Vicarage Road, waar hij in 90 minuten 134 passes verstuurde, het hoogste aantal dit seizoen.

Lampard wil zijn ploeg directer laten voetballen om een einde te maken aan de filosofie van Sarri, die vooral was gericht op balbezit. Daarom speelt Kovacic nu meer lange ballen naar voren; 5,9 per wedstrijd tegenover twee vorig seizoen.

De voormalige ster van Dinamo geniet duidelijk van die verandering van speelstijl, maar hij zegt zich nu ook meer thuis te voelen in Londen.

"Vorig jaar was ik slechts verhuurd", benadrukte hij eerder. "Ik voel me beter dan vorig jaar en ik heb meer vertrouwen."

"Ik voel me rustiger, want vorig jaar was het lastig en toen moest ik mezelf bewijzen. Vorig seizoen ging het wel aardig, maar niet perfect."

"Maar dit seizoen ben ik goed begonnen en ik hoop dat ik dat kan doorzetten. Sommige aspecten van mijn spel kunnen nog steeds beter, maar dat komt denk ik vanzelf wel."

"Lampard geeft me meer vrijheid en ik kan de bal meenemen en vooruitgaan. Ik voel me goed. Ik heb een goede connectie met de coach en het hele team."

Dat gevoel is zeker wederzijds, want Lampard is een grote fan van Kovacic' veelzijdigheid en in het bijzonder zijn dribbelvaardigheden.

"We moeten niet te streng vasthouden aan onze posities en te voorspelbaar voetballen", legde de voormalige Engelse international uit. "Ik heb het geluk dat ik spelers heb die vrijwel iedere rol op het middenveld kunnen invullen. Ik ben erg blij voor hen dat dat zo vloeiend gaat."

"Ik wil ook dat ze positief zijn over hun spel en dat ze altijd een aanvallende pass zoeken, of een tegenstander voorbijgaan als dat een kwaliteit is. Mateo heeft zeker dat vermogen om op snelheid met de bal voorwaarts te gaan."

Ondanks zijn aanvallende kwaliteiten is Kovacic voor Lampard waarschijnlijk geen speler voor de 'final third'.

Hij zal diep blijven spelen en zijn talenten blijven gebriuken om de bal naar voren te dragen wanneer dat mogelijk is. Maar er wordt niet van hem verwacht dat hij regelmatig opduikt in de zestien. Dat verklaart mogelijk waarom Kovacic al bijna drie jaar niet heeft gescoord.

De Kroaat heeft echter één ongewenste reeks al beëindigd. In augustus gaf hij namelijk eindelijk een assist, in de competitiewedstrijd tegen Norwich City.

Kanté keert binnenkort terug van zijn blessure en Lampard kan niet wachten totdat hij zijn misschien wel allerbeste speler weer kan inzetten. Chelsea's uitstekende recente resultaten zijn het bewijs van hoe goed Kovacic de rol van de Franse WK-winnaar heeft ingevuld.

"Het is heel belangrijk voor ons dat N'Golo terugkomt", gaf de manager toe. "Hij is één van de beste middenvelders ter wereld, al een paar jaar. Dus ik ga niet klagen over het luxeprobleem dat ik straks heb als hij weer fit is. Ik wil dat er concurrentie is voor iedereen."

"We spelen op dit moment om de drie of vier dagen een wedstrijd, dus ik heb iedereen nodig en ook in verschillende posities."

Met Mason Mount en Ross Barkley erbij heeft Chelsea nu enorm veel diepte op het middenveld. Dat betekent dat toevoegingen in die linie niet langer een prioriteit zijn.

Het einde van Chelsea's transferban kan dichtbij zijn, aangezien het beroep bij het Court of Arbitration for Sport (CAS) op 20 november dient, maar het lijkt erop dat Lampard zich op andere delen van het veld zal richten als hij toestemming krijgt om in 2020 weer spelers te kopen.

En ook dat bewijst maar weer hoe goed Kovacic dit seizoen zijn spel heeft verbeterd.

Nadat hij op zijn zestiende scoorde bij zijn profdebuut in Kroatië werd hij meteen getipt om een speler van wereldklasse te worden. Nu, negen jaar later, probeert hij zichzelf nog steeds te bewijzen.

Mateo Kovacic voelt zich nu echter volledig thuis bij Lampard's Chelsea en misschien kan het voormalige wonderkind daardoor eindelijk zijn volledige potentieel benutten.