Kovac verrast door tirade van boze Ribéry

Niko Kovac reageerde verrast toen hij zaterdag op een persconferentie een vraag kreeg over de scheldkanonnade van Franck Ribéry.

Ribéry ging zaterdag los op social media, omdat hij kritiek had gekregen op het feit dat hij tijdens zijn vakantie in Dubai een steak van 1.200 euro had besteld in het restaurant van 'Salt Bae'. Kovac werd gevraagd om een reactie en hij bleek nog van niets te weten. "Kan iemand me dat uitleggen?" antwoordde de trainer van Bayern München.



Kovac wilde er vervolgens niet veel over kwijt. "Iedereen moet zelf bepalen wat hij doet en op welke manier, dat hoort bij een democratie. We moeten niet altijd met z'n allen oordelen over anderen. Begin altijd met jezelf en kijk dan naar een ander, als er voor dat laatste überhaupt al een reden is."



De clubleiding van Bayern München heeft nog niet op de kwestie gereageerd met een officieel statement. Een woordvoerder heeft wel aan persbureau SID laten weten dat de Rekordmeister de tirade van Ribéry, die vooral was gericht tegen Franse journalisten, niet goedkeurt. Hij benadrukte echter ook dat het om een privézaak gaat en dat de Fransman zelf was uitgenodigd om naar het restaurent te komen.



Franck Ribéry is in München aan zijn twaalfde en waarschijnlijk laatste seizoen bezig. Het contract van de 35-jarige routinier loopt in juni namelijk af en Bayern wil niet langer met hem door. Ribéry speelde tot nu toe 409 officiële wedstrijden voor Bayern (122 goals) en hij won met de club onder meer acht landstitels, vijf DFB Pokals, de Champions League en de wereldbeker voor clubteams.