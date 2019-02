Kovac niet verbaasd over 'vervelend' besluit UEFA na karatetrap Müller

Bayern München-trainer Niko Kovac baalt van de schorsing van Thomas Müller in de Champions League.

Maar hij zegt blij te zijn dat de UEFA heeft besloten om de Duitse middenvelder niet nog harder te straffen. Müller kreeg rood tijdens het duel met Ajax in de Johan Cruijff ArenA in december (3-3) na een overtreding op Nicolás Tagliafico en kreeg een schorsing van twee wedstrijden te horen. Hij ging in beroep tegen de straf, maar de Europese voetbalbond hield voet bij stuk.

Bayern speelde in Amsterdam in de tweede helft met een man meer na een rode kaart van Maximilian Wöber in de 67e minuut. De Duitse topclub kwam vervolgens ook met tien man te staan nadat Müller een bal wilde controleren en daarbij tegen het hoofd van Tagliafico schopte. Müller bood direct zijn excuses aan en deed dat na de wedstrijd nogmaals. Desondanks moet de komende twee duels met Liverpool in de achtste finales van de Champions League aan zich voorbij laten gaan en dat vindt Kovac 'vervelend'.



De trainer van Bayern is ervan overtuigd dat Bayern zich ook zonder Müller kan kwalificeren voor de kwartfinales. "Ik had dit wel verwacht", reageerde Kovac woensdag tijdens een persconferentie op het besluit om de straf van Müller niet te verlagen. "Een rode kaart betekent dat je twee wedstrijden geschorst bent en na twee gele kaart ben je er een duel niet bij. De UEFA wilde de straf niet terugbrengen naar een schorsing van een duel. Dat is vrij normaal. Ik ben blij dat de schorsing in ieder geval niet is verlengd. Dat Thomas de wedstrijden tegen Liverpool moet missen is vervelend voor hem en het team. Maar als hij niet kan spelen, kan iemand anders dat wel."



Behalve Müller is ook Arjen Robben niet inzetbaar tegen the Reds . De Nederlandse aanvaller staat al sinds november aan de kant met een blessure. Hij is op de weg terug, maar nog niet fit. Doelman Manuel Neuer is vooralsnog een twijfelgeval. Aan de kant van Liverpool ontbreekt Virgil van Dijk tijdens de eerste ontmoeting. De aanvoerder van het Nederlands elftal is geschorst doordat hij drie gele kaarten in de groepsfase ontving. De eerste ontmoeting tussen Liverpool en Bayern staat op 19 februari op het programma op Anfield. Drie weken later, op 13 maart, volgt de return in de Allianz Arena.