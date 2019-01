Kovac: "James speelt voor zijn toekomst"

Bayern München-trainer Niko Kovac verwacht dat James Rodríguez zijn motivatie en focus behoudt omdat hij "speelt voor zijn toekomst" bij de club.

James stapte aan het begin van vorig seizoen voor twee seizoenen op huurbasis over van Real Madrid naar Bayern en hoewel hij indruk maakte op momenten, ontbrak het aan consistentie.

De clubleiding van Bayern stelde in het eerste seizoen van James dat ze de intentie hadden om hun optie tot koop te lichten, maar waar dat nog moet gebeuren en met recente opmerkingen dat de gedachtes mogelijk veranderd zijn, blijft de toekomst van de Colombiaanse international onduidelijk.

De aanvallende middenvelder is dit seizoen pas vijf keer in de basis begonnen in de Bundesliga, waar hij vanwege een knieblessure sinds november niet in actie kwam. Inmiddels is James weer fit en zou het komende vrijdag tegen TSG 1899 Hoffenheim in actie kunnen komen.

"De concurrentie is erg groot, maar iedereen kan zijn plaats verdienen", vertelde Kovac woensdag in gesprek met Duitse media. "Alle spelers die hier een contract tekenen weten dat je buiten het team van vallen."

"James speelt voor zijn toekomst. Ik verwacht dat hij zich in blijft zetten. Ik zie dat hij gemotiveerd en gefocust is, hij meer spelen dan in het verleden. Als coach kan ik alleen maar beoordelen wat ik op het veld zie, wat de norm is voor hem, maar ook voor iedereen. Niets anders doet ertoe."