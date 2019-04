Kovac bevestigt 'vechtpartij' Lewandowski en Coman

Robert Lewandowski en Kingsley Coman raakten donderdag slaags op de training van Bayern München, zo bevestigt de club nu.

De aanvallers moesten door ploeggenoten uit elkaar worden gehaald om verdere escalatie te voorkomen. Trainer Niko Kovac geeft vrijdag op de persconferentie in aanloop naar het duel met aan dat het tweetal het alweer heeft bijgelegd.

"Er was een vechtpartij tussen de twee spelers die zijn genoemd in de media. We hebben er met zijn drieën over gesproken na de training. Beide spelers hebben hun excuses aangeboden voor hun gedrag, ze hadden allebei spijt", aldus Kovac tijdens de persconferentie. De trainer zegt dat er verder geen consequenties zijn.



"Er is verder niets te melden. Er zijn ook geen boetes uitgedeeld, want ze zagen snel in dat ze allebei fout zaten. We hebben het achter ons gelaten en kijken vooruit. De reden van de ruzie? Training", aldus Kovac. Lewandowski en Coman zouden het in eerste instantie om onbekende reden verbaal met elkaar aan de stok hebben gekregen, waarna het opstootje uitliep op een handgemeen.



Volgens BILD ergert Lewandowski zich al een tijdje aan het spel van Coman. De Fransman zou te vaak met de bal dribbelen en te weinig succesvolle passes en voorzetten afleveren aan de Poolse spits. Vooral na de nederlaag tegen was Lewandowski boos op Coman, aangezien laatstgenoemde de bal zelden aan de ervaren aanvalsleider gaf.